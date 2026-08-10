KST 2 – modelul de bază pentru curățarea cu abur. Aparatul de curățat cu abur KST 2, ușor și intuitiv de utilizat, oferă o reglare a aburului în doi pași pentru a adapta intensitatea aburului la suprafață și nivelul de murdărie. O depozitare practică a accesoriilor pe dispozitiv, duza de podea Comfort cu îmbinare flexibilă pentru ergonomie maximă și rezultate perfecte de curățare, precum și poziția de parcare pentru duza de podea, sunt detalii utile care fac curățarea cu abur și mai confortabilă. Aparatul de curățat cu abur Kärcher KST 2 curăță în întregime fără substanțe chimice și poate fi folosit oriunde. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher îndepărtează 99,999% dintre viruși¹⁾ și 99,99% dintre toate bacteriile comune²⁾ de pe suprafețele dure tipice de uz casnic. Atunci când diferitele accesorii sunt utilizate conform destinației, plăcile, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici goluri sunt curățate igienic. Chiar și murdăria încăpățânată este îndepărtată în mod fiabil.