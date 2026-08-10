Aparat de curatat cu abur KST 2
KST 2 – modelul de bază pentru curățarea cu aburi. Aparatul de curățat cu aburi KST 2, ușor de utilizat și intuitiv, oferă o reglare a aburului în două trepte pentru adaptarea intensității în funcție de suprafață și gradul de murdărie. Dispune de un spațiu practic pentru depozitarea accesoriilor.
KST 2 – modelul de bază pentru curățarea cu abur. Aparatul de curățat cu abur KST 2, ușor și intuitiv de utilizat, oferă o reglare a aburului în doi pași pentru a adapta intensitatea aburului la suprafață și nivelul de murdărie. O depozitare practică a accesoriilor pe dispozitiv, duza de podea Comfort cu îmbinare flexibilă pentru ergonomie maximă și rezultate perfecte de curățare, precum și poziția de parcare pentru duza de podea, sunt detalii utile care fac curățarea cu abur și mai confortabilă. Aparatul de curățat cu abur Kärcher KST 2 curăță în întregime fără substanțe chimice și poate fi folosit oriunde. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher îndepărtează 99,999% dintre viruși¹⁾ și 99,99% dintre toate bacteriile comune²⁾ de pe suprafețele dure tipice de uz casnic. Atunci când diferitele accesorii sunt utilizate conform destinației, plăcile, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici goluri sunt curățate igienic. Chiar și murdăria încăpățânată este îndepărtată în mod fiabil.
Caracteristici si beneficii
Kit Comfort pentru podea, cu racord flexibil pe duzaRezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor. Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Depozitare accesorii și poziție de staționareCompartiment confortabil de depozitare a accesoriilor și staționare ușoară a duzei pentru podea în timpul pauzelor.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburiUn sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Accesorii multifuncționale
- Curățare vizată a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curatenie stralucitoare.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Îndepărtează până la 99,999% dintre virusuri¹⁾ și 99,9% dintre bacterii²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1500
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,2
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|6,5
|Capacitatea boilerului (l)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ La curățarea punctuală cu aparatul de curățat cu abur Kärcher, timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur, în contact direct cu suprafața, 99,999% dintre virusurile anvelopate, precum virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B), pot fi eliminate de pe suprafețele dure netede obișnuite din locuință (germen de test: Modified vaccinia virus Ankara).
²⁾ La curățarea la o viteză de 30 cm/s, la setarea maximă de abur și în contact direct cu suprafața, 99,99% dintre bacteriile obișnuite sunt eliminate de pe suprafețele dure netede (germen de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă confortabilă pentru podea din microfibră: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: Comfort
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite