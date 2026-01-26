Пароочиститель SC 3 Deluxe Anniversary Edition

Лимитированная серия SC 3 Deluxe Anniversary Edition со специальными принадлежностями в честь 90-летия компании также идеально чистит изогнутые поверхности благодаря гибкой ручной насадке. 

Модель SC 3 Deluxe Anniversary Edition, приуроченная к 90-летию компании, выпущена лимитированной серией в специальном цветовом исполнении со специальными принадлежностями. Пароочиститель SC 3 Deluxe Textile Edition готов к работе всего через 30 секунд времени нагрева и устраняет до 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % всех распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой структурой подошвы гарантирует максимальное удобство работы и идеальные результаты очистки. Дополнительная гибкая ручная насадка в комбинации с высококачественной салфеткой из микроволокна обеспечивает легкую и тщательную очистку как плоских, так и изогнутых поверхностей, удаляя, в том числе стойкие загрязнения. 2-ступенчатая регулировка подачи пара гарантирует адаптацию к виду очищаемой поверхности и степени ее загрязненности. Отсек для принадлежностей на аппарате позволяет удобно хранить принадлежности, кабель и шланг. К числу других особенностей относятся встроенный картридж для защиты от накипи, бак для воды, который можно наполнять без перерывов в работе, и светодиодный индикатор режимов.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 3 Deluxe Anniversary Edition: Быстрый нагрев
Быстрый нагрев
Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Пароочиститель SC 3 Deluxe Anniversary Edition: Удобное место для хранения аксессуаров и место для парковки
Удобное место для хранения аксессуаров и место для парковки
Удобное хранение принадлежностей, удлинительной трубки, кабелей и парового шланга. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Пароочиститель SC 3 Deluxe Anniversary Edition: Работа без перерывов и защита от накипи
Работа без перерывов и защита от накипи
Воду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
  • Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
  • Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Многофункциональные аксессуары
  • Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
  • Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Выключатель на корпусе аппарата
  • Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 75
Мощность нагревателя (Вт) 1900
Макс. давление пара (бар) макс. 3,5
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (л) 1
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Черный
Масса (без принадлежностей) (кг) 3,28
Вес (с упаковкой) (кг) 5,74
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 361 x 251 x 282

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Антинакипин (картридж): 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Гибкая ручная насадка
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Щетка для очистки швов
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на устройстве (двухшаговый)
  • Бак: наполняемый без перерыва в работе
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
  • Интегрированный выключатель
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Швы между плитками
Принадлежности
