Aparat de curatat cu abur SC 3 Deluxe Anniversary Edition
Aparatul SC 3 Deluxe Anniversary Edition, într-o variantă limitată cu accesorii speciale, creat cu ocazia aniversării de 90 de ani a companiei, curăță perfect și suprafețele curbate datorită duzei flexibile de mână.
Aparatul de curățat cu aburi SC 3 Deluxe Anniversary Edition, creat cu ocazia aniversării de 90 de ani a companiei, este o variantă limitată de culoare, cu accesorii speciale. Acest aparat de curățat cu aburi este gata de utilizare după doar 30 de secunde de încălzire și elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din bacteriile comune din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Duza pentru pardoseală EasyFix, cu articulație flexibilă și tehnologie de lamelă, oferă ergonomie excelentă și rezultate perfecte de curățare. Duza flexibilă de mână, inclusă suplimentar, permite curățarea temeinică și convenabilă a suprafețelor netede, plate sau curbate, aplicând o presiune delicată împreună cu laveta de microfibră de înaltă calitate, chiar și în cazurile de murdărie încăpățânată. Reglarea în două trepte a aburului garantează ajustarea perfectă a fluxului de aburi în funcție de suprafață și de nivelul de murdărie. Compartimentul pentru accesorii integrat în aparat oferă o modalitate simplă și sigură de a depozita accesoriile, cablurile și furtunurile. Alte caracteristici includ un cartuș integrat pentru detartrare, un rezervor de apă care poate fi umplut oricând este necesar pentru o curățare neîntreruptă și o bandă de lumină LED pentru a indica modurile de funcționare.
Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzireCu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcareDepozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Poziție de parcare pentru așezarea ușoară a duzei de podea în timpul întreruperii lucrului.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
- Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
- Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1900
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală flexibilă
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie pentru crăpături
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe dispozitiv (în doi pași)
- Rezervor: Reîncărcabilă permanent
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Imbinari de faianta