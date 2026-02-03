Пароочиститель SC 2 EasyFix Plus
Только пар и никакой бытовой химии: пароочиститель SC 2 EasyFix Plus с насадкой для пола EasyFix и расширенным комплектом принадлежностей позволяет тщательно очищать любые твердые поверхности во всем доме.
Пароочиститель начального уровня SC 2 EasyFix Plus от Kärcher отличается простотой управления и эффективностью очистки. Эргономичная насадка для пола EasyFix с шарниром и пластинчатой подошвой обеспечивает быструю и удобную уборку, а салфетка для пола легко крепится с помощью липучки и снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать интенсивность паровой обработки к типу поверхности и уровню загрязнения. Расширенная комплектация аппарата увеличивает его функциональные возможности, позволяет хранить принадлежности непосредственно на корпусе и фиксировать насадку для пола во время перерывов в работе. SC 2 EasyFix Plus работает без использования бытовой химии, эффективно удаляя грязь, а при глубокой очистке паром уничтожает 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря универсальным возможностям пароочиститель идеально подходит для уборки кухонных плит и вытяжек, керамической плитки вместе со швами, смесителей и даже для удаления стойких загрязнений.
Особенности и преимущества
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Предохранитель на пистолете
Многофункциональные аксессуары
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1500
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,2
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|6,5
|Емкость котла (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 254 x 260
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Мощное сопло
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Круглая щетка, большая
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели