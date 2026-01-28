Очень легкий в управлении пароочиститель начального уровня SC 2 ﻿EasyFix﻿ оснащен 2-ступенчатым регулятором подачи пара, позволяющим выбирать режим, оптимальный для очистки разных поверхностей от разных загрязнений. Удобство уборки повышается благодаря практичной возможности хранить принадлежности на корпусе аппарата, а также «запарковать» насадку для пола на время перерыва в работе. Насадка для пола EasyFix оснащена шарниром, облегчающим выполнение работ, и имеет пластинчатую подошву, гарантирующую превосходные результаты уборки. Салфетка для пола легко устанавливается на этой насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. Пароочиститель SC 2 ﻿EasyFix﻿ обеспечивает уборку без применения бытовой химии и обладает универсальными возможностями. При тщательной очистке твердых поверхностей уничтожаются до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет решать самые разнообразные задачи уборки – очищать керамическую плитку в ванной, плиту и вытяжку на кухне и т. д. При этом аппарат способен даже удалять стойкие загрязнения из тонких щелей.