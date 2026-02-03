Компактная паровая швабра SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-в-1 чистит без использования химикатов и может быть мгновенно использована для глубокой уборки по всему дому: как многофункциональный ручной отпариватель или как универсальная паровая швабра 3-в-1 благодаря входящему в комплект набору насадок для пола EasyFix Large. Работая в трех различных положениях устройства — верхнем, среднем и нижнем — она идеально адаптируется к индивидуальным требованиям. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет до 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с твердых поверхностей. Компактный и практичный дизайн устройства делает его удобным в использовании и легким для хранения в самых маленьких помещениях. SC 1 Multi & Up Textile Edition готов к работе за 30 секунд и легко заправляется благодаря съемному резервуару для воды, что означает отсутствие долгих ожиданий или перерывов. Сменный картридж для удаления накипи обеспечивает автоматическое удаление накипи, продлевая срок службы продукта в пять раз. Светодиодный дисплей с панелью управления обеспечивает простое и легкое управление. Различные режимы, такие как нагрев, готовность к использованию, режим пара и необходимость замены картриджа, всегда отображаются на дисплее.