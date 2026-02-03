Пароочиститель SC 1 Multi & Up Textile Edition
Многофункциональная паровая швабра SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-в-1 может использоваться в трех различных положениях, а также как ручной отпариватель, идеально подстраиваясь под индивидуальные потребности.
Компактная паровая швабра SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-в-1 чистит без использования химикатов и может быть мгновенно использована для глубокой уборки по всему дому: как многофункциональный ручной отпариватель или как универсальная паровая швабра 3-в-1 благодаря входящему в комплект набору насадок для пола EasyFix Large. Работая в трех различных положениях устройства — верхнем, среднем и нижнем — она идеально адаптируется к индивидуальным требованиям. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет до 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с твердых поверхностей. Компактный и практичный дизайн устройства делает его удобным в использовании и легким для хранения в самых маленьких помещениях. SC 1 Multi & Up Textile Edition готов к работе за 30 секунд и легко заправляется благодаря съемному резервуару для воды, что означает отсутствие долгих ожиданий или перерывов. Сменный картридж для удаления накипи обеспечивает автоматическое удаление накипи, продлевая срок службы продукта в пять раз. Светодиодный дисплей с панелью управления обеспечивает простое и легкое управление. Различные режимы, такие как нагрев, готовность к использованию, режим пара и необходимость замены картриджа, всегда отображаются на дисплее.
Особенности и преимущества
Уникально инновационное и универсальное применение «4 в 1»
- Уникальная концепция «3 в 1» с 3 различными положениями позволяет в любой момент выбрать оптимальную конфигурацию швабры.
- Верхнее: максимальная проходимость и периодическая подача пара. Среднее: комбинация хорошей проходимости и комфортного распределения веса. Нижнее: идеальное распределение веса и устойчивая опора во время коротких перерывов.
Компактная и эргономичная конструкция
- Компактная конструкция для комфортного использования.
- Эргономичная форма для неутомительной работы.
- Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Работа без перерывов и защита от накипи
- Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
- Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
- Светодиодный индикатор, предупреждающий о необходимости замены картриджа за 1 час.
Светодиодный индикатор с панелью управления
- Для простого и легкого использования.
- Для подачи пара нужно слегка коснуться панели управления – без каких-либо усилий.
- Световой индикатор наглядно показывает режимы работы: нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа в скором времени.
Быстрый нагрев
- Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix Large с гибким шарнирным соединением и салфеткой для пола с креплением на «липучке»
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации
Технические характеристики
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 30
|Мощность нагревателя (Вт)
|1300
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (мл)
|200
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,56
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,252
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix Large: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Отпариватель для одежды
- Ручная насадка
- Насадка для пола: EasyFix Large
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Кабельная стяжка с крючком и петлей
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели