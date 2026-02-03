Пароочиститель SC 1 Multi & Up Textile Edition

Многофункциональная паровая швабра SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-в-1 может использоваться в трех различных положениях, а также как ручной отпариватель, идеально подстраиваясь под индивидуальные потребности.

Компактная паровая швабра SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-в-1 чистит без использования химикатов и может быть мгновенно использована для глубокой уборки по всему дому: как многофункциональный ручной отпариватель или как универсальная паровая швабра 3-в-1 благодаря входящему в комплект набору насадок для пола EasyFix Large. Работая в трех различных положениях устройства — верхнем, среднем и нижнем — она идеально адаптируется к индивидуальным требованиям. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет до 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с твердых поверхностей. Компактный и практичный дизайн устройства делает его удобным в использовании и легким для хранения в самых маленьких помещениях. SC 1 Multi & Up Textile Edition готов к работе за 30 секунд и легко заправляется благодаря съемному резервуару для воды, что означает отсутствие долгих ожиданий или перерывов. Сменный картридж для удаления накипи обеспечивает автоматическое удаление накипи, продлевая срок службы продукта в пять раз. Светодиодный дисплей с панелью управления обеспечивает простое и легкое управление. Различные режимы, такие как нагрев, готовность к использованию, режим пара и необходимость замены картриджа, всегда отображаются на дисплее.

Особенности и преимущества
Уникально инновационное и универсальное применение «4 в 1»
  • Уникальная концепция «3 в 1» с 3 различными положениями позволяет в любой момент выбрать оптимальную конфигурацию швабры.
  • Верхнее: максимальная проходимость и периодическая подача пара. Среднее: комбинация хорошей проходимости и комфортного распределения веса. Нижнее: идеальное распределение веса и устойчивая опора во время коротких перерывов.
Компактная и эргономичная конструкция
  • Компактная конструкция для комфортного использования.
  • Эргономичная форма для неутомительной работы.
  • Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Работа без перерывов и защита от накипи
  • Съемный резервуар легко заполнить в любое время - для непрерывной подачи пара без остановки вашей работы.
  • Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
  • Светодиодный индикатор, предупреждающий о необходимости замены картриджа за 1 час.
Светодиодный индикатор с панелью управления
  • Для простого и легкого использования.
  • Для подачи пара нужно слегка коснуться панели управления – без каких-либо усилий.
  • Световой индикатор наглядно показывает режимы работы: нагрев, готовность к использованию, режим парообразования, а также необходимость замены картриджа в скором времени.
Быстрый нагрев
  • Лишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix Large с гибким шарнирным соединением и салфеткой для пола с креплением на «липучке»
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
Спецификации

Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 30
Мощность нагревателя (Вт) 1300
Длина кабеля (м) 5
Время нагрева (мин) 0,5
Емкость бака (мл) 200
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,56
Вес (с упаковкой) (кг) 3,252
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 345 x 113 x 190

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix Large: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Антинакипин (картридж): 1 шт.
  • Отпариватель для одежды
  • Ручная насадка
  • Насадка для пола: EasyFix Large
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м

Оснащение

  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Кабельная стяжка с крючком и петлей
Видео

Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

