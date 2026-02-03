Aparat de curatat cu abur SC 1 Multi & Up Textile Edition
Aparatul de curățat cu aburi SC 1 Multi & Up Textile Edition, mopul multifuncțional 4 în 1, poate fi utilizat în trei poziții diferite și ca aparat de aburi de mână, adaptându-se perfect nevoilor individuale.
Mopul de curățat cu aburi compact SC 1 Multi & Up Textile Edition 4 în 1 curăță fără substanțe chimice și poate fi utilizat rapid pentru o curățare profundă în întreaga casă, fie ca aparat de aburi multifuncțional de mână, fie ca un mop de aburi versatil 3 în 1, datorită setului inclus de duză pentru pardoseală EasyFix Large. Lucrând în trei poziții diferite ale aparatului – sus, mijloc și jos – se adaptează perfect nevoilor individuale. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu aburi Kärcher elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile comune din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Designul compact și practic al aparatului îl face ușor de utilizat și de depozitat chiar și în cele mai mici spații. SC 1 Multi & Up Textile Edition este gata de utilizare în 30 de secunde și se umple ușor datorită rezervorului de apă detașabil – fără timpi lungi de așteptare sau întreruperi. Cartușul de detartrare schimbabil asigură detartrarea automată pentru o durată de viață a produsului de cinci ori mai mare. Ecranul cu lumină LED și panoul de control permit o operare simplă și fără efort. Modurile diverse, precum încălzirea, pregătirea pentru utilizare, modul de aburiși schimbarea cartușului, sunt mereu afișate.
Caracteristici si beneficii
Utilizare inovatoare și extrem de versatilă 4-în-1.
- Designul inovator al dispozitivului permite utilizarea acestuia fie ca aparat de curățat cu abur portabil multifuncțional SC 1 Multi, fie ca mop cu abur 3-în-1 SC 1 Multi & Up Textile Edition, datorită setului de duze de podea mari EasyFix inclus.
- Conceptul unic 3 în 1 cu trei poziții diferite ale mopului vă permite să selectați oricând configurația optimă a mopului.
- În partea superioară: manevrabilitate maximă sub mobilier și pulverizare sporadică a aburului. În mijloc: combinație de manevrabilitate bună sub mobilă și o greutate confortabilă în mână. Jos: dispozitivul se simte ușor ca o pană în mână și este autoportant pentru pauze scurte.
Design compact și practic al aparatului
- Manevrare ușoară datorită designului compact al dispozitivului.
- Formă ergonomică pentru curățare fără efort.
- Aparatul poate fi depozitat in locul in care se utilizeaza, pentru un acces usor.
Abur continuu și cartuș de detartrare integrat
- Rezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru abur continuu fără a vă întrerupe munca.
- Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului.
- Indicatorul LED arată când trebuie schimbat cartușul, cu un timp de așteptare de o oră.
Afișaj luminos LED cu panou de control
- Pentru o utilizare simplă și fără efort.
- Pentru a activa aburul, este suficient să atingeți ușor panoul de control o dată - nu este necesar niciun efort fizic.
- Afișajul luminos ușor de interpretat afișează următoarele moduri: încălzire, gata de utilizare, mod abur și termenul de schimbare a cartușului.
Timp scurt de încălzire
- Cu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Duză mare EasyFix pentru pardoseală cu articulație flexibilă și fixare cu velcro pentru laveta de curățat pardoseala
- Datorită duzei de podea mari EasyFix, SC 1 Multi & Up Textile Edition stă singur în picioare în poziția cea mai joasă a dispozitivului, atașat direct la duza de podea. Duza de podea permite, de asemenea, o curățare mai rapidă.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 30
|Capacitate de încălzire (W)
|1300
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (ml)
|200
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|345 x 113 x 190
Scope of supply
- Lavetă mare universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Aparat de aburi pentru haine
- Duză manuală
- Duză pentru podea: EasyFix Large
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Legătură de cablu cu cârlig și buclă
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite