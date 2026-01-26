Пароочиститель SC 1
Благодаря своим компактным размерам ручной пароочиститель SC 1 является идеальным решением для быстрой промежуточной уборки без применения чистящих средств.
Компактный ручной пароочиститель SC 1, работающий без применения чистящих средств, может использоваться для решения практически любых задач уборки в доме. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Малые размеры этого аппарата в сочетании с обширным выбором принадлежностей позволяют быстро и легко решать с его помощью любые возникающие время от времени задачи уборки – очищать керамическую плитку, сантехническую арматуру, плиту и вытяжку на кухне и даже удалять загрязнения из тонких щелей. Обработка паром гарантирует надежное устранение стойких загрязнений и жировых отложений. При этом для компактного аппарата можно найти место даже в помещениях очень малой площади.
Особенности и преимущества
Мощное давление пара 3 бараЛегко устраняет все виды загрязнения - даже в труднодоступных местах
Маленький, ручной и компактныйАппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Блокировка от детей на аппаратеСистема блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Обтяжка для ручной насадки
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,9% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 20
|Мощность нагревателя (Вт)
|1200
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,2
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,58
|Вес (с упаковкой) (кг)
|2
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|321 x 127 x 186
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Мощное сопло
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Мерный стакан: 200 мл
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
Области применения
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели