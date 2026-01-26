Aparat de curatat cu abur SC 1
Cu dimensiunile sale compacte, aparatul de curățare cu abur SC 1 este partenerul ideal pentru o curățare intermediară rapidă - complet fără substanțe chimice. Transformă procesul de curățare într-o experiență eficientă și ecologică.
Aparatul de curățare cu abur compact SC 1 oferă o curățare fără substanțe chimice și poate fi utilizat practic oriunde în casă. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure din casă. Datorită dimensiunii sale compacte și practice, curățătorul cu abur portabil este perfect pentru o curățare rapidă și intermediară în profunzime. Gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar cele mai mici crăpături pot fi curățate în profunzime datorită accesoriilor versatile și a aburului puternic. Chiar și cele mai încăpățânate depuneri de murdărie și grăsime pot fi îndepărtate în mod fiabil. Cu forma sa compactă, aparatul poate fi depozitat în cele mai mici spații, chiar acolo unde aveți nevoie de el. Transformă procesul de curățare într-o experiență comodă și eficientă!
Caracteristici si beneficii
Presiune puternica a aburului de 3,0 bariIndeparteaza cu usurinta toate tipurile de murdarie, chiar si din locurile greu accesibile.
Mic, util si usor de depozitatAparatul poate fi depozitat in locul in care se utilizeaza, pentru un acces usor.
Dispozitiv de siguranta pentru copii pe aparatUn sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Capac pentru duza de mână
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Ucide până la 99,999% din coronavirus ¹⁾ și 99,9% bacterii ²⁾
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 20
|Capacitate de încălzire (W)
|1200
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,2
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Duză de putere
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Cană de măsurare: 200 ml
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
Domenii de intrebuintare
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite