Aparatul de curățare cu abur compact SC 1 oferă o curățare fără substanțe chimice și poate fi utilizat practic oriunde în casă. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure din casă. Datorită dimensiunii sale compacte și practice, curățătorul cu abur portabil este perfect pentru o curățare rapidă și intermediară în profunzime. Gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar cele mai mici crăpături pot fi curățate în profunzime datorită accesoriilor versatile și a aburului puternic. Chiar și cele mai încăpățânate depuneri de murdărie și grăsime pot fi îndepărtate în mod fiabil. Cu forma sa compactă, aparatul poate fi depozitat în cele mai mici spații, chiar acolo unde aveți nevoie de el. Transformă procesul de curățare într-o experiență comodă și eficientă!