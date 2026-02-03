Kärcher SC 3 EasyFix Plus – самый быстродействующий пароочиститель, для разогрева которого достаточно лишь 30 секунд. При этом бачок для дозаправки водой обеспечивает продолжительную непрерывную работу. Устанавливаемый в аппарат картридж для автоматического удаления накипи продлевает срок его службы. Пароочиститель SC 3 EasyFix работает без применения чистящих средств и может использоваться для решения самых разнообразных задач уборки. Он эффективно очищает любые твердые поверхности в доме. При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Широкий выбор принадлежностей позволяет тщательно очищать керамическую плитку, кухонные плиты, вытяжки и т. д. и даже удалять стойкие загрязнения из узких щелей и стыков. В комплектацию аппарата входит насадка для пола EasyFix с шарниром для удобной работы и пластинчатой подошвой, гарантирующей превосходные результаты чистки. Микроволоконная салфетка для пола легко закрепляется на насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать аппарат к различным видам загрязнений и очищаемых поверхностей. Другими особенностями аппарата являются держатели для принадлежностей и возможность закрепить насадку для пола вместе с удлинительными трубками и шлангом на время перерыва в работе.