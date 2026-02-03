Пароочиститель SC 3 EasyFix Plus
Пароочиститель SC 3 EasyFix Plus с насадкой для пола EasyFix и картриджем для защиты от накипи обеспечивает возможность длительной непрерывной уборки благодаря бачку для воды с возможностью долива. Время нагрева составляет всего 30 секунд.
Kärcher SC 3 EasyFix Plus – самый быстродействующий пароочиститель, для разогрева которого достаточно лишь 30 секунд. При этом бачок для дозаправки водой обеспечивает продолжительную непрерывную работу. Устанавливаемый в аппарат картридж для автоматического удаления накипи продлевает срок его службы. Пароочиститель SC 3 EasyFix работает без применения чистящих средств и может использоваться для решения самых разнообразных задач уборки. Он эффективно очищает любые твердые поверхности в доме. При тщательной очистке пароочистителем Kärcher уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Широкий выбор принадлежностей позволяет тщательно очищать керамическую плитку, кухонные плиты, вытяжки и т. д. и даже удалять стойкие загрязнения из узких щелей и стыков. В комплектацию аппарата входит насадка для пола EasyFix с шарниром для удобной работы и пластинчатой подошвой, гарантирующей превосходные результаты чистки. Микроволоконная салфетка для пола легко закрепляется на насадке при помощи липучки и быстро снимается без контакта с грязью. 2-ступенчатый регулятор подачи пара позволяет адаптировать аппарат к различным видам загрязнений и очищаемых поверхностей. Другими особенностями аппарата являются держатели для принадлежностей и возможность закрепить насадку для пола вместе с удлинительными трубками и шлангом на время перерыва в работе.
Особенности и преимущества
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипиВоду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1900
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|4,8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 2 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Мощное сопло
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Круглая щетка, большая
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
- Насадка для очистки ковров
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Интегрированный выключатель
- Хранение аксессуаров на корпусе
Видео
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Освежить ковровые покрытия