Cu SC 3 EasyFix, beneficiezi de cel mai rapid aparat de curățat cu abur, fiind gata de utilizare în doar 30 de secunde. Rezervorul de apă permanent reumplut permite curățarea neîntreruptă, iar cartușul anticalcar autonom decalcifică apa, prelungind astfel durata de viață a dispozitivului. SC 3 EasyFix de la Kärcher este conceput să curețe fără substanțe chimice și poate fi folosit practic oriunde în casă, pe diverse suprafețe dure. O curățare atentă cu abur elimină 99.999% din coronaviruși¹⁾ și 99.99% din toate bacteriile comune din casa²⁾ de pe suprafețele dure tipice din locuință. Accesoriile extinse curăță în mod igienic gresia, plitele, hotele și chiar cele mai mici spatii, eliminând chiar și murdăria persistentă. Aparatul este echipat cu duza EasyFix pentru podea, ce dispune de o articulație flexibilă pentru o ergonomie excelentă și tehnologie cu lamele pentru rezultate de curățare perfecte. Prin intermediul sistemului practic cu velcro, laveta din microfibră poate fi atașată și îndepărtată cu ușurință de duza pentru podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi adaptată perfect suprafeței și gradului de murdărie. Detalii suplimentare includ depozitarea accesoriilor și poziția de parcare pentru duza de podea.