Пароочиститель SI 4 EasyFix Iron

Гладильная станция SI 4 EasyFix Iron для удобного глажения и непрерывной очистки благодаря паровому утюгу и постоянно пополняемому резервуару для воды. Вкл. активная гладильная доска.

Kärcher делает чистку и глажение паром более эффективными. Гладильная станция SI 4 EasyFix Iron вдвое сокращает обычное время глажки благодаря паровому утюгу и гладильной доске. Активная гладильная доска имеет функцию воздушной подушки и активного отсоса пара. Это означает, что пар лучше проникает в одежду – и даже трудногладимые ткани можно разгладить без складок. Функция пароочистителя обеспечивает чрезвычайно высокий уровень удобства, очищает без использования химикатов и может использоваться практически где угодно. Тщательная очистка пароочистителем Kärcher удаляет 99,999 % вирусов¹⁾ и 99,99 % всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с обычных твердых бытовых поверхностей. Плитка, варочная панель, вытяжка и даже самые маленькие щели становятся сияющими чистотой благодаря специальным аксессуарам. Даже стойкие загрязнения удаляются мгновенно. Насадка для пола EasyFix с гибким шарниром гарантирует отличную эргономику и, благодаря пластинчатой технологии, обеспечивает идеальные результаты уборки. Благодаря удобной системе липучек тряпку для чистки пола можно быстро и легко прикрепить к насадке для пола и снова снять, не соприкасаясь с грязью.

Особенности и преимущества
Пароочиститель SI 4 EasyFix Iron: Активный отвод пара
Активный отвод пара
Активная система отвода пара для лучшего проникновения в структуру ткани. Активная система отвода пара позволяет фиксировать белье на поверхности гладильной доски и высушивать его до состояния, позволяющего сразу убрать в шкаф.
Пароочиститель SI 4 EasyFix Iron: Комплект пароочистителя с гладильной доской
Комплект пароочистителя с гладильной доской
Повесив пароочиститель на гладильной доске, вы получаете готовую систему для глажки. Утюг с подачей пара под высоким давлением значительно облегчает глажение и позволяет экономить до 50 % времени. Пароочиститель, входящий в состав гладильной системы, позволяет также выполнять самые разнообразные работы по уборке в доме.
Пароочиститель SI 4 EasyFix Iron: Функция продувки
Функция продувки
Деликатные ткани можно гладить на воздушной подушке Аккуратен с деликатными тканями, гладит без следов На деликатных тканях не образуются лоснящиеся участки.
Инновационная вентиляционная система
  • Без раздражающих капель
  • Без разводов
  • Без неприятного для пользователя воздуха
Классический эргономичный дизайн
  • Оптимальная форма для глажки рубашек и блуз
  • Универсальное использование
  • Подходит и для правшей, и для левшей.
В гладильную доску встроена розетка
  • Пароочиститель подключается прямо к гладильной доске.
Стабильная рама с транспортным фиксатором
  • Семиступенчатая регулировка высоты позволяет установить рабочую высоту от 72 до 99 см.
  • Нескользящие ножки
  • Очень устойчивая
Система 2 резервуаров для непрерывной работы
  • Непрерывная работа благодаря съемному баку, в который легко долить воду
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
  • Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий.
  • Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
  • Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Удобная система хранения кабеля
  • Подходит и правшам, и левшам
  • Настраеваемый под клиента
  • Практичное крепление шнура парового утюга.
Спецификации

Технические характеристики

Площадь уборки от 1 заправки (м²) 100
Мощность нагревателя (Вт) 2000
Макс. давление пара (бар) 3,5
Время нагрева (мин) 4
Емкость котла (л) 0,5
Емкость бака (л) 0,8
Длина кабеля (м) 4
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Длина кабеля гладильной доски (м) 2,1
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 12,6
Вес (с упаковкой) (кг) 22,8
Размер поверхности для глажки (Д * Ш) (мм) 1200 x 380
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 1450 x 462 x 960

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Порошок антинакипина: 3 шт.
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Ручная насадка
  • Точечное сопло
  • Паровой утюг EasyFinish

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
  • Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
  • Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
  • Гладильная доска с функцией продувки и активной системой отвода пара
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
  • Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
  • Разъем для утюга
  • Интегрированный выключатель
  • Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
  • Глажка
  • Для освежения одежды (пиджаков, жакетов и т. д.), а также других текстильных изделий (например гардин)
Принадлежности
