Aparat de curatat cu abur SI 4 EasyFix Iron
Stația de călcat SI 4 EasyFix Iron - călcat comod și curățare neîntreruptă datorită fierului de călcat cu abur și rezervorului de apă reîncărcabil permanent. Include masă de călcat activă.
Descoperă eficiența maximă în curățarea și călcarea cu abur cu stația de călcat SI 4 EasyFix Iron de la Kärcher. Această stație reduce timpul obișnuit de călcat cu 50%, datorită fierului de călcat cu abur și mesei de călcat integrate. Masa de călcat activă dispune de funcții de suflare și extragere activă a aburului, permitând aburului să pătrundă în profunzime în țesături, eliminând cutele chiar și din cele mai dificile materiale.Funcția de curățare cu abur oferă un confort maxim, eliminând complet murdăria fără utilizarea substanțelor chimice și poate fi utilizată practic oriunde în casă. Cu ajutorul aparatului de curatat cu aburi Kärcher, obții o curățare temeinică, eliminând până la 99,999% din viruși și bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure de uz casnic. Accesoriile speciale fac față eficient tuturor suprafețelor, inclusiv gresiei, plitelor și chiar celor mai mici crăpături. Duza de pardoseală EasyFix cu articulație flexibilă garantează o ergonomie maximă și asigură rezultate de curățare perfecte, datorită tehnologiei cu lamelă. Cu un sistem convenabil de prindere, laveta de podea se atașează și se îndepărtează rapid și ușor, fără a intra în contact cu murdăria.
Caracteristici si beneficii
Absorbţie activa a aburilorAspirarea activă a aburului pentru o penetrare mai bună a aburului. Funcția de aspirare face ca hainele să fie uscate, gata pentru a fi introduse in dulap și le fixează pe masa de călcat.
Pachet multifuncțional, fierul de curățat cu abur împreună cu masa de călcatFolosirea aparatului de curatat cu abur impreuna cu masa de calcat face calcatul mai eficient. Fierul de călcat cu abur de înaltă presiune face călcatul mai ușor și reduce timpul de călcat la jumatate. Acest aparat este adecvat pentru călcat haine și pentru multe alte operații de curațenie din casă.
Funcţie de suflare aerTesăturile delicate pot fi călcate ușor și convenabil pe suprafața de aer, fără cute. Fierul de călcat nu lasă urme și este delicat cu țesăturile sensibile. Ajută la călcarea ușoară și convenabilă a articolelor care sunt greu de călcat (de ex. bluze).
Tehnologie inovatoare de ventilaţie
- Fără picurare
- Fără urme de apă
- Fără abur deranjant pentru utilizator
Design clasic ușor de utilizat
- Masa de călcat este special adaptată pentru cămăşi şi bluze
- Utilizare universală
- Utilizabilă pentru dreptaci și stângaci
Priza electrică încorporată pe masa de călcat
- Aparatul de curățat cu abur poate fi conectat direct la masa de călcat.
Suport stabil cu blocare pentru transport
- Reglarea înălțimii în șapte etape permite o înălțime de lucru flexibilă între 72 și 99 cm.
- Picioare anti-alunecare
- Stabilitate crescută
Funcționare non-stop cu aburi și recipient de apă detașabil.
- Abur continuu pentru o utilizare neintreruptă. Rezervorul este ușor de îndepărtat și umplut de la robinet
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
- Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
- Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Sistem confortabil de depozitare a cablului
- Potrivită pentru utilizare pentru stânga şi dreapta
- Pot fi ajustate individual.
- Atașare practică a furtunului fierului de călcat cu abur.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|100
|Capacitate de încălzire (W)
|2000
|Presiune max. Abur (bar)
|3,5
|Timp de încălzire (min)
|4
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,8
|Lungimea cablului (m)
|4
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Lungimea cablului pentru masa de călcat. (m)
|2,1
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,8
|Dimensiunile suprafeței de călcat (L x W) (mm)
|1200 x 380
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1450 x 462 x 960
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Duză manuală
- Duză cu jet punctiform
- Fier de călcat cu abur EasyFinish
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Masă de călcat cu aspirare şi funcţie de suflare
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
- Furtun abur cu pistol: 2.3 m
- Conexiune de fier
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Călcarea hainelor
- Pentru curatarea de imbracaminte si textile (de ex. perdele, jachete, sacouri, etc.)