Descoperă eficiența maximă în curățarea și călcarea cu abur cu stația de călcat SI 4 EasyFix Iron de la Kärcher. Această stație reduce timpul obișnuit de călcat cu 50%, datorită fierului de călcat cu abur și mesei de călcat integrate. Masa de călcat activă dispune de funcții de suflare și extragere activă a aburului, permitând aburului să pătrundă în profunzime în țesături, eliminând cutele chiar și din cele mai dificile materiale.Funcția de curățare cu abur oferă un confort maxim, eliminând complet murdăria fără utilizarea substanțelor chimice și poate fi utilizată practic oriunde în casă. Cu ajutorul aparatului de curatat cu aburi Kärcher, obții o curățare temeinică, eliminând până la 99,999% din viruși și bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure de uz casnic. Accesoriile speciale fac față eficient tuturor suprafețelor, inclusiv gresiei, plitelor și chiar celor mai mici crăpături. Duza de pardoseală EasyFix cu articulație flexibilă garantează o ergonomie maximă și asigură rezultate de curățare perfecte, datorită tehnologiei cu lamelă. Cu un sistem convenabil de prindere, laveta de podea se atașează și se îndepărtează rapid și ușor, fără a intra în contact cu murdăria.