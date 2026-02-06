Пароочиститель SC 3 EF Anniversary Edition
Пароочиститель SC 3 EasyFix с насадкой для пола EasyFix и картриджем для удаления накипи обеспечивает непрерывную уборку благодаря постоянно пополняемому резервуару для воды. Нагревается всего за 30 секунд.
SC 3 EasyFix является самым быстрым пароочистителем своего времени и готов к работе после нагрева всего за 30 секунд. Постоянно пополняемый резервуар для воды обеспечивает непрерывную уборку. Используемый картридж для удаления накипи автоматически удаляет известковый налет, тем самым увеличивая срок службы устройства. Kärcher SC 3 EasyFix очищает без химических средств и может использоваться практически в любом месте в доме. Он подходит для всех типов твердых поверхностей в доме. Тщательная очистка с помощью пароочистителя Kärcher удаляет 99,999% вирусов¹⁾ и 99,99% всех распространенных бытовых бактерий²⁾ с типичных твердых бытовых поверхностей. Широкий спектр аксессуаров гигиенично очищают плитку, варочные поверхности, вытяжки и даже самые маленькие щели, включая удаление стойких загрязнений. В комплект также входит насадка для пола EasyFix с гибким соединением для превосходной эргономики. Используя удобную систему крючков и петель, салфетку для мытья пола можно легко прикрепить к насадке для пола и снять, не контактируя с грязью. С помощью двухступенчатой регулировки пара можно идеально подстроить интенсивность пара под поверхность и загрязнение. Дополнительные детали: хранениеаксессуаров и парковочное положение для насадки для пола.
Особенности и преимущества
Быстрый нагревЛишь 30 секунд с момента включения – и аппарат уже готов к работе.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Работа без перерывов и защита от накипиВоду можно легко доливать в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Умный картридж для удаления накипи автоматически очищает воду, обеспечивая значительное продление срока службы вашего прибора.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
2-ступенчатый регулятор подачи пара
- Подачу пара можно регулировать в зависимости от поверхности и степени загрязнения
Держатели для принадлежностей и возможность «парковки»
- Удобное хранение принадлежностей. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Выключатель на корпусе аппарата
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 75
|Мощность нагревателя (Вт)
|1900
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3,5
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|3,1
|Вес (с упаковкой) (кг)
|5
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|360 x 236 x 253
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae). / ³⁾ Минимальный коэффициент, на который продлевается срок службы изделия, основанный на внутренних испытаниях при жесткости воды 20 °dH и карбонатной жесткости 15 °dH.
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Деликатная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Абразивная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Антинакипин (картридж): 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на рукоятке (2-ступенчатый)
- Бак: наполняемый без перерыва в работе
- Паровой шланг с пистолетом: 2.2 м
- Интегрированный выключатель
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели