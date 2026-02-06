SC 3 EasyFix este cel mai rapid aparat de curățat cu aburi din generația sa și este gata de utilizare în doar 30 de secunde de la pornire. Rezervorul său se poate umple permanent cu apă, astfel permite curățarea neîntreruptă, în timp ce cartușul de decalcifiere autonom îmbunătățește durata de viață a dispozitivului. Cu SC 3 EasyFix de la Kärcher, puteți face curățenie fără substanțe chimice, oriunde în casă. Acesta poate fi folosit pe o varietate de suprafețe dure din locuința. Curățenia temeinică asigurată de acesta, elimină 99,999% din virusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile comune²⁾ de pe suprafețele dure. Accesoriile sale variate vă ajută să curățați igienic gresia, faianța, aragazele, hotele și chiar cele mai mici spații, îndepărtând murdăria persistentă. De asemenea, vine echipat cu duza pentru podele EasyFix, cu un sistem flexibil și tehnologie cu lamele pentru rezultate impecabile de curățare. Fixarea și îndepărtarea lavetei de curățare a podelei este ușoară datorită sistemului convenabil cu velcro, iar reglajul aburului în două trepte vă permite să adaptați intensitatea aburului în funcție de suprafață și murdărie. Pentru un plus de comoditate, SC 3 EasyFix dispune de un spațiu dedicat pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de parcare pentru duza pentru podele.