Aparat de curatat cu abur SC 3 EF Anniversary Edition
Aparatul de curățat cu abur SC 3 EasyFix, echipat cu duză pentru podele EasyFix și cartuș de decalcifiere, permite curățare neîntreruptă datorită rezervorului umplut cu apă permanent. Se încălzește în doar 30 de secunde.
SC 3 EasyFix este cel mai rapid aparat de curățat cu aburi din generația sa și este gata de utilizare în doar 30 de secunde de la pornire. Rezervorul său se poate umple permanent cu apă, astfel permite curățarea neîntreruptă, în timp ce cartușul de decalcifiere autonom îmbunătățește durata de viață a dispozitivului. Cu SC 3 EasyFix de la Kärcher, puteți face curățenie fără substanțe chimice, oriunde în casă. Acesta poate fi folosit pe o varietate de suprafețe dure din locuința. Curățenia temeinică asigurată de acesta, elimină 99,999% din virusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile comune²⁾ de pe suprafețele dure. Accesoriile sale variate vă ajută să curățați igienic gresia, faianța, aragazele, hotele și chiar cele mai mici spații, îndepărtând murdăria persistentă. De asemenea, vine echipat cu duza pentru podele EasyFix, cu un sistem flexibil și tehnologie cu lamele pentru rezultate impecabile de curățare. Fixarea și îndepărtarea lavetei de curățare a podelei este ușoară datorită sistemului convenabil cu velcro, iar reglajul aburului în două trepte vă permite să adaptați intensitatea aburului în funcție de suprafață și murdărie. Pentru un plus de comoditate, SC 3 EasyFix dispune de un spațiu dedicat pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de parcare pentru duza pentru podele.
Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzireCu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi. Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat calcarul din apă, prelungind semnificativ durata de viață a dispozitivului.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1900
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă sensibilă pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă abrazivă pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: Reîncărcabilă permanent
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite