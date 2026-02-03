Пароочиститель SC 4 Deluxe выполняет очистку при давлении 4,0 бар, имеет возможность постоянной дозаправки и гарантирует непрерывную очистку благодаря съемному резервуару для воды. Пароочиститель удаляет до 99,999 % вирусов¹⁾ ​​и 99,99 % всех распространенных бытовых бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Очень большой встроенный отсек для хранения аксессуаров гарантирует удобное хранение аксессуаров, кабелей и шланга непосредственно на устройстве. Другие особенности включают в себя светодиодное кольцо с подсветкой для индикации режима работы, насадку для пола EasyFix с гибким шарниром для максимальной эргономики, инновационную пластинчатую технологию. , практичная система липучек для салфетки для чистки пола и различные аксессуары для удаления стойких загрязнений с плитки, варочных панелей и вытяжных зонтов, а также из щелей и швов. Благодаря трехступенчатой ​​регулировке пара поток пара всегда можно идеально адаптировать к поверхности и загрязнению.