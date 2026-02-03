Aparat de curatat cu abur SC 4 Deluxe
Descoperă performanța superioară cu aparatul de curățat cu abur SC 4 Deluxe de la Kärcher. Cu mânerul său iluminat cu LED și depozitarea perfectă a accesoriilor pe aparat, acesta oferă o experiență de curățare confortabilă și fără întreruperi. Rezervorul de apă permanent reîncărcabil și detașabil permite o umplere rapidă și ușoară, asigurând o curățare neîntreruptă.
Experimentează puterea curățării de calitate superioară cu aparatul de curățat cu abur SC 4 Deluxe de la Kärcher. Cu o presiune de 4,0 bari, acesta oferă performanțe excepționale în curățarea suprafețelor dure. Un avantaj major al acestui aparat este capacitatea sa de a fi reumplut permanent cu apă, asigurând o curățare neîntreruptă. Rezervorul detașabil face umplerea cu apă rapidă și ușoară, eliminând așteptarea pentru răcirea aparatului. SC 4 Deluxe elimină până la 99,999% din coronavirusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure, asigurând un mediu curat și igienic în locuința ta. Aparatul vine cu un compartiment de depozitare integrat foarte mare, oferind un spațiu convenabil pentru accesorii, cabluri și furtun. Inelul iluminat cu LED indică modul de funcționare, asigurând o experiență intuitivă în timpul utilizării. Cu duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă și tehnologia inovatoare lamelară, SC 4 Deluxe aduce ergonomie maximă și rezultate perfecte de curățare. Sistemul practic de fixare cu velcro pentru laveta de podea din microfibră și diversele accesorii completează setul pentru a îndepărta murdăria persistentă de pe gresie, plite și multe altele. Reglarea aburului în trei trepte permite adaptarea fluxului de abur la fiecare suprafață și nivel de murdărie, oferind o curățare eficientă și personalizată. Descoperă avantajele SC 4 Deluxe pentru o curățare superioară și fără compromisuri.
Caracteristici si beneficii
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa.
Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcareDepozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Poziție de parcare pentru așezarea ușoară a duzei de podea în timpul întreruperii lucrului.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Afișajul cu LED de pe dispozitiv
- Când afișajul cu LED se aprinde in culoarea roșu, aparatul se încălzește. Când devine verde, dispozitivul este gata de utilizare.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Controlul debitului de abur în trei trepte
- Debitul de abur poate fi adaptat la suprafata si nivelul de murdarie.
Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 130
|Capacitate de încălzire (W)
|2200
|Presiune max. Abur (bar)
|4
|Lungimea cablului (m)
|5
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1,3
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie pentru crăpături
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe dispozitiv (în trei etape)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Imbinari de faianta