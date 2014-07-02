Set de perii rotunde cu peri din mesing
Set de perii rotunde cu peri din alama pentru o curatare fara efort a murdariei si impuritatilor persistente. Ideal pentru utilizarea pe suprafete rezistente.
Setul de perii rotunde cu peri din alama pentru indepartarea murdariei grosiere si impregnate, ex. rafturile cuptorului sau aragazurile. Peria de curatare cu peri metalici pentru curatarea superioara cu curatitoare cu aburi. Nota: Nu este adecvat pentru suprafete sensibile precum lemnul sau plasticul.
Caracteristici si beneficii
Peri din alama
- Peri stabili pentru indepartarea de depuneri de murdarie rezistenta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|40 x 26 x 26
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Grătare
- Cuptor
- Chiar și murdăria persistentă