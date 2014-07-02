Set de perii rotunde cu peri din mesing

Set de perii rotunde cu peri din alama pentru o curatare fara efort a murdariei si impuritatilor persistente. Ideal pentru utilizarea pe suprafete rezistente.

Setul de perii rotunde cu peri din alama pentru indepartarea murdariei grosiere si impregnate, ex. rafturile cuptorului sau aragazurile. Peria de curatare cu peri metalici pentru curatarea superioara cu curatitoare cu aburi. Nota: Nu este adecvat pentru suprafete sensibile precum lemnul sau plasticul.

Caracteristici si beneficii
Peri din alama
  • Peri stabili pentru indepartarea de depuneri de murdarie rezistenta

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 40 x 26 x 26
Domenii de intrebuintare
  • Grătare
  • Cuptor
  • Chiar și murdăria persistentă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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