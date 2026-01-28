Mopul cu aburi compact Kärcher SC 1 EasyFix 2 în 1, cu setul de curățare a podelelor, poate fi utilizat în orice loc din gospodărie și curăță eficient, fără a necesita substanțe chimice. Dispozitivul de curățare cu abur Kärcher asigură o curățare temeinică, eliminând 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice din gospodărie. Dimensiunile compacte fac aparatul ideal pentru o curățare intermediară rapidă și eficientă. După utilizare, poate fi depozitat cu ușurință în locul dorit, ocupând foarte puțin spațiu. Fie că este vorba de curățarea plăcilor de gresie, a plitelor, a hotelor de evacuare sau a celor mai mici crapaturi, aburul puternic și gama variată de accesorii asigură rezultate impecabile. Datorită setului de curățare a podelelor EasyFix, acest dispozitiv portabil de curățare cu abur poate fi transformat rapid pentru curățarea podelelor. Depunerile încăpățânate și murdăria sunt eliminate într-o clipă. Transformă-ți casa într-un mediu curat și igienizat cu ajutorul acestei soluții de curățare versatile și eficiente.