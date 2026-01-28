Aparat de curatat cu abur SC 1 EasyFix
Mopul cu aburi compact SC 1 EasyFix 2 în 1 este alegerea ideală pentru o curățare intermediară rapidă, fără a utiliza substanțe chimice. Cu ajutorul duzei EasyFix pentru podea inclusă, acesta poate chiar să igienizeze podeaua, oferind o soluție versatilă și eficientă pentru îngrijirea podelelor. Transformă procesul de curățare într-o experiență comodă și fără efort!
Mopul cu aburi compact Kärcher SC 1 EasyFix 2 în 1, cu setul de curățare a podelelor, poate fi utilizat în orice loc din gospodărie și curăță eficient, fără a necesita substanțe chimice. Dispozitivul de curățare cu abur Kärcher asigură o curățare temeinică, eliminând 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice din gospodărie. Dimensiunile compacte fac aparatul ideal pentru o curățare intermediară rapidă și eficientă. După utilizare, poate fi depozitat cu ușurință în locul dorit, ocupând foarte puțin spațiu. Fie că este vorba de curățarea plăcilor de gresie, a plitelor, a hotelor de evacuare sau a celor mai mici crapaturi, aburul puternic și gama variată de accesorii asigură rezultate impecabile. Datorită setului de curățare a podelelor EasyFix, acest dispozitiv portabil de curățare cu abur poate fi transformat rapid pentru curățarea podelelor. Depunerile încăpățânate și murdăria sunt eliminate într-o clipă. Transformă-ți casa într-un mediu curat și igienizat cu ajutorul acestei soluții de curățare versatile și eficiente.
Caracteristici si beneficii
Presiune puternica a aburului de 3,0 bariIndeparteaza cu usurinta toate tipurile de murdarie, chiar si din locurile greu accesibile.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curatare a tuturor tipurilor de podele datorita tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Mic, util si usor de depozitatAparatul poate fi depozitat in locul in care se utilizeaza, pentru un acces usor.
Dispozitiv de siguranta pentru copii pe aparat
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 20
|Capacitate de încălzire (W)
|1200
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,2
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Duză de putere
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
- Cană de măsurare: 200 ml
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite