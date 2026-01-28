Пароочиститель SC 1 EasyFix
Пароочиститель SC 1 EasyFix прекрасно подходит для уборки без использования чистящих средств. Насадка для пола EasyFix обеспечивает быструю и тщательную очистку твердых напольных покрытий.
Пароочиститель SC 1 EasyFix (с комплектом для уборки пола), подходит для уборки во всем доме без применения каких-либо чистящих средств. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря компактным размерам этот аппарат прекрасно подходит для быстрой и тщательной промежуточной уборки и при этом может храниться непосредственно на месте применения. Мощная подача пара и обширный выбор принадлежностей позволяют эффективно очищать с его помощью самые разнообразные поверхности и предметы (керамическую плитку, смесители, варочные панели, вытяжки и т. д.), а комплект для уборки пола EasyFix мгновенно превращает практичный ручной пароочиститель в паровую швабру, легко удаляющую даже стойкие загрязнения (в т. ч. жировые).
Особенности и преимущества
Мощное давление пара 3 бараЛегко устраняет все виды загрязнения - даже в труднодоступных местах
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкойПластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Маленький, ручной и компактныйАппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Блокировка от детей на аппарате
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 20
|Мощность нагревателя (Вт)
|1200
|Макс. давление пара (бар)
|макс. 3
|Длина кабеля (м)
|4
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,2
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|1,58
|Вес (с упаковкой) (кг)
|3,292
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|321 x 127 x 186
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Мощное сопло
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
- Мерный стакан: 200 мл
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели