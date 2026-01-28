Пароочиститель SC 1 EasyFix

Пароочиститель SC 1 EasyFix прекрасно подходит для уборки без использования чистящих средств. Насадка для пола EasyFix обеспечивает быструю и тщательную очистку твердых напольных покрытий.

Пароочиститель SC 1 ﻿EasyFix﻿ (с комплектом для уборки пола), подходит для уборки во всем доме без применения каких-либо чистящих средств. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря компактным размерам этот аппарат прекрасно подходит для быстрой и тщательной промежуточной уборки и при этом может храниться непосредственно на месте применения. Мощная подача пара и обширный выбор принадлежностей позволяют эффективно очищать с его помощью самые разнообразные поверхности и предметы (керамическую плитку, смесители, варочные панели, вытяжки и т. д.), а комплект для уборки пола EasyFix мгновенно превращает практичный ручной пароочиститель в паровую швабру, легко удаляющую даже стойкие загрязнения (в т. ч. жировые).

Особенности и преимущества
Пароочиститель SC 1 EasyFix: Мощное давление пара 3 бара
Мощное давление пара 3 бара
Легко устраняет все виды загрязнения - даже в труднодоступных местах
Пароочиститель SC 1 EasyFix: Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью. Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Пароочиститель SC 1 EasyFix: Маленький, ручной и компактный
Маленький, ручной и компактный
Аппарат можно хранить в удобном месте "под рукой".
Блокировка от детей на аппарате
  • Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
  • Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Спецификации

Технические характеристики

Сертификат испытаний¹⁾ Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
Площадь уборки от 1 заправки (м²) прим. 20
Мощность нагревателя (Вт) 1200
Макс. давление пара (бар) макс. 3
Длина кабеля (м) 4
Время нагрева (мин) 3
Емкость котла (л) 0,2
Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Цвет Белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 1,58
Вес (с упаковкой) (кг) 3,292
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 321 x 127 x 186

¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
  • Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
  • Точечное сопло
  • Ручная насадка
  • Мощное сопло
  • Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
  • Насадка для пола: EasyFix
  • Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
  • Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
  • Мерный стакан: 200 мл

Оснащение

  • Предохранитель
  • Предохранительный клапан
Области применения
  • Твердые напольные покрытия
  • Краны
  • Умывальники
  • Кафель
  • Окна и стеклянные поверхности
  • Кухонные вытяжки
  • Варочные панели
