Пароочиститель SC 1 ﻿EasyFix﻿ (с комплектом для уборки пола), подходит для уборки во всем доме без применения каких-либо чистящих средств. При тщательной очистке паром уничтожаются 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾ на твердых поверхностях. Благодаря компактным размерам этот аппарат прекрасно подходит для быстрой и тщательной промежуточной уборки и при этом может храниться непосредственно на месте применения. Мощная подача пара и обширный выбор принадлежностей позволяют эффективно очищать с его помощью самые разнообразные поверхности и предметы (керамическую плитку, смесители, варочные панели, вытяжки и т. д.), а комплект для уборки пола EasyFix мгновенно превращает практичный ручной пароочиститель в паровую швабру, легко удаляющую даже стойкие загрязнения (в т. ч. жировые).