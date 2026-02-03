SC 5 EasyFix Iron nu doar impresionează prin aspect, ci promite și putere de curățare deplină: cu o presiune remarcabilă a aburului de 4.2 bari, devine cel mai bun model din clasa sa. Reglarea în patru trepte a aburului permite ajustarea fluxului în funcție de necesități. Curățarea temeinică cu acest aparat cu abur Kärcher elimină 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din bacteriile comune de pe suprafețele dure din locuință. Datorită gamei variate de accesorii, poate curăța perfect suprafețe netede, hote, colțuri și rosturi. Fierul de călcat cu presiune abur inclus, extrem de practic, accelerează procesul de călcare cu 50%. Funcția VapoHydro permite adăugarea apei fierbinți, facilitând îndepărtarea murdăriei persistente. Duza flexibilă EasyFix impresionează prin tehnologia eficientă cu lamele. Laveta de curățare pentru podea poate fi atașată fără contact direct cu murdăria, prin sistemul practic cu velcro. Rezervorul de apă este detașabil și reumplut permanent. De asemenea, dispune de compartimente integrate pentru depozitarea cablului și a accesoriilor, precum și o poziție de parcare pentru duza pentru podea.