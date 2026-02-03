Aparat de curatat cu abur SC 5 EasyFix Iron
Aparatul de curatat cu abur SC 5 EasyFix Iron, cu o presiune a aburului de 4.2 bari, este dotat cu un fier de călcat cu presiune abur, funcția VapoHydro, duza pentru podea și alte accesorii.
SC 5 EasyFix Iron nu doar impresionează prin aspect, ci promite și putere de curățare deplină: cu o presiune remarcabilă a aburului de 4.2 bari, devine cel mai bun model din clasa sa. Reglarea în patru trepte a aburului permite ajustarea fluxului în funcție de necesități. Curățarea temeinică cu acest aparat cu abur Kärcher elimină 99.999% din viruși¹⁾ și 99.99% din bacteriile comune de pe suprafețele dure din locuință. Datorită gamei variate de accesorii, poate curăța perfect suprafețe netede, hote, colțuri și rosturi. Fierul de călcat cu presiune abur inclus, extrem de practic, accelerează procesul de călcare cu 50%. Funcția VapoHydro permite adăugarea apei fierbinți, facilitând îndepărtarea murdăriei persistente. Duza flexibilă EasyFix impresionează prin tehnologia eficientă cu lamele. Laveta de curățare pentru podea poate fi atașată fără contact direct cu murdăria, prin sistemul practic cu velcro. Rezervorul de apă este detașabil și reumplut permanent. De asemenea, dispune de compartimente integrate pentru depozitarea cablului și a accesoriilor, precum și o poziție de parcare pentru duza pentru podea.
Caracteristici si beneficii
Funcţia VapoHydroAdaugă apă fierbinte la abur, ceea ce face ca murdăria să fie îndepărtată mult mai ușor și spălată rapid Pentru o curățare mai bună.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuă și reumplere confortabilă cu apă.
Accesorii multifuncționale inclusiv fier de călcat, cu abur sub presiune
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
- Fier sub presiune cu abur cu reglare a temperaturii fixe, oprire automată și talpă ușoară. Economisire de timp de până la 50%
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglarea debitului de abur în patru trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Compartiment integrat pentru depozitarea cablului
- Depozitare sigură a cablului și a altor accesorii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 150
|Capacitate de încălzire (W)
|2250
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 4,2
|Lungimea cablului (m)
|6
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1,5
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|10,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Fier de călcat cu abur EasyFinish
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: (4 nivele) pe dispozitiv
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.3 m
- Conexiune de fier
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Funcţia VapoHydro
- Păstrare accesorii pe aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Călcarea hainelor