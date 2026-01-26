Descoperă puterea rapidă și eficientă a aparatului de curățat cu aburi Kärcher SC 3 EasyFix, cel mai rapid aparat din gama sa. Cu o încălzire în doar 30 de secunde, este gata de a face față oricăror provocări de curățare. Rezervorul de apă reîncărcabil permanent asigură o experiență neîntreruptă, în timp ce cartușul de decalcifiere automat menține performanța aparatului. Aparatul curăță eficient fără a utiliza substanțe chimice, putând fi utilizat pe aproape orice suprafață din casă. Suprafețele dure casnice de toate tipurile sunt abordate cu ușurință. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu aburi Kärcher elimină până la 99,999% din viruși și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure standard din casă. Cu o gamă largă de accesorii, de la gresie și plite până la hote și crăpături mici, acest aparat se adaptează la diversele nevoi de curățare. Duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă și tehnologia cu lamelă garantează rezultate perfecte de curățare. Sistemul convenabil de velcro facilitează atașarea și îndepărtarea lavetei de podea de pe duza de podea, fără a intra în contact cu murdăria. Cu reglarea aburului în două trepte, poți adapta cantitatea de abur la suprafața și nivelul de murdărie. De asemenea, dispune de spațiu de depozitare a accesoriilor și poziție de parcare pentru duza de podea, aducându-ți o experiență de curățare comodă și eficientă.