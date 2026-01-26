На данный момент SC 3 EasyFix является самым быстрым пароочистителем и готов к работе уже через 30 секунд. Перезаполняемый съемный бак для воды обеспечивает беспрерывную уборку. Картридж для защиты от накипи, используемый автономно, декальцинирует воду, тем самым продлевая срок службы аппарата. Kärcher SC 3 EasyFix очищает без использования химических средств и может использоваться практически везде – на всех типах бытовых твердых поверхностей. Аппарат очищает любые твердые поверхности в доме и уничтожает 99,99% распространенных в быту бактерий. Благодаря его широкому ассортименту аксессуаров плитка, варочные панели, вытяжки легко очищаются от стойких загрязнений. В комплектацию также входит насадка для пола EasyFix с гибким шарниром, который обеспечивает максимальную эргономичность работы, а за счет пластинчатой подошвы – прекрасный результат уборки. Благодаря удобной системе крепленияна липучке салфетка из микроволокна легко фиксируется на насадке для пола и снимается без контакта с грязью. Используя двухступенчатую регулировку подачи пара, его интенсивность может быть идеально подобрана для поверхности и степени загрязнения. Дополнительные детали: место для хранения аксессуарови отсек для напольной насадки.