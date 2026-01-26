Aparatul de curățat cu aburi portabil compact SC 1 Multi curăță fără substanțe chimice și este gata pentru curățare profundă într-o clipită. Curățarea temeinică elimină până la 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice comune²⁾ de pe suprafețele dure. Designul compact și practic al dispozitivului îl face confortabil de utilizat și ușor de depozitat în cele mai mici spații. SC 1 Multi este gata de utilizare în 30 de secunde și este ușor de reumplut datorită rezervorului de apă detașabil. Cartușul de detartrare înlocuibil asigură detartrarea automată pentru o durată de viață a produsului de cinci ori mai mare. Afișajul luminos LED cu panou de control permite o utilizare simplă și fără efort. Diferitele moduri, cum ar fi încălzirea, pregătirea pentru utilizare, modul abur și schimbarea cartușului, sunt întotdeauna afișate. Există, de asemenea, opțiunea de extindere la mopul cu aburi multifuncțional inovator 4 în 1.