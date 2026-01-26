Aparat de curatat cu abur SC 5 Deluxe Signature Line
Aparatul de curățat cu abur SC 5 Deluxe, echipat cu bandă LED, indicator de temperatură LED, funcție VapoHydro și depozitare perfectă a accesoriilor, curăță comod și fără întrerupere.
Doar produsele noastre cele mai inovatoare și de înaltă performanță poartă semnătura pionierului tehnologiei și fondatorului companiei Alfred Kärcher. Noua linie SC 5 Deluxe Signature: recunoscută drept cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Aparatul de curățat cu abur de top SC 5 Deluxe Signature Line transformă curățenia într-un exercițiu relaxant. Funcții de ultimă generație precum puterea de abur, care poate fi ajustată la suprafață și gradul de murdărie, funcția VapoHydro, care poate fi folosită pentru a porni apa caldă pe lângă abur, asigură momente WOW în timpul lucrului. Rezervorul este detașabil și reîncărcat permanent, garantând o curățare neîntreruptă. Datorită afișajului LED în timp real, poți vedea cât de repede dispozitivul este gata de utilizare, iar datorită compartimentului pentru depozitarea accesoriilor încorporat, va economisi spațiul din locuință.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
Afișaj LED al temperaturii în timp realProcesul de încălzire poate fi monitorizat în timp real până la temperatura maximă de 150∘C.
Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcareDepozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur.
Funcţia VapoHydro
- În plus faţă de aburi se poate folosi şi apa fierbinte. Astfel se îndepărtează murdăria rezistentă mai uşor şi este clătită
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă
- Pentru curățare continuă și reumplere confortabilă cu apă.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
- Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
- Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Controlul debitului de abur în trei trepte
- Debitul de abur poate fi adaptat la suprafata si nivelul de murdarie.
Comutator rotativ de pornire/oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 130
|Capacitate de încălzire (W)
|2250
|Presiune max. Abur (bar)
|4
|Lungimea cablului (m)
|6
|Timp de încălzire (min)
|3
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1,3
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 2 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Duză de putere
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie rotunda, mare
- Perie pentru crăpături
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
- Glisor de parchet
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe dispozitiv (în trei etape)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.3 m
- Conexiune de fier
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Funcţia VapoHydro
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Imbinari de faianta