Aparatul SC 4 EasyFix Iron de la Kärcher este extrem de convenabil, oferind o curățare eficientă fără a utiliza substanțe chimice și putând fi utilizat oriunde în casă. Prin intermediul reglării aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi ajustată pentru a se potrivi suprafeței și nivelului de murdărie. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice din casă. Cu ajutorul accesoriilor potrivite, aparatul furnizează rezultate de curățare remarcabile pe gresie, plite, hote de evacuare și chiar în cele mai mici spații. Chiar și murdăria persistentă este îndepărtată cu eficiență. Fierul de călcat cu abur sub presiune inclus reduce la jumătate timpul obișnuit de călcat. Duza de pardoseală EasyFix oferă o combinație impresionantă între o articulație flexibilă pentru o ergonomie excelentă și tehnologia lamelară pentru rezultate de curățare perfecte. Datorită sistemului convenabil de velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut permanent, asigurând astfel o curățare neîntreruptă. Alte detalii de echipare includ un compartiment integrat pentru depozitarea cablurilor, un compartiment pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de parcare pentru duza de podea.