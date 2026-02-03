Aparat de curatat cu abur SC 4 EasyFix Iron
Aparatul de curățat cu aburi SC 4 EasyFix Iron de la Kärcher este echipat cu o duză EasyFix pentru podea și un fier de călcat cu abur. Acesta include, de asemenea, un rezervor de apă detașabil, reîncărcabil permanent, pentru a asigura o curățare neîntreruptă.
Aparatul SC 4 EasyFix Iron de la Kärcher este extrem de convenabil, oferind o curățare eficientă fără a utiliza substanțe chimice și putând fi utilizat oriunde în casă. Prin intermediul reglării aburului în două trepte, intensitatea aburului poate fi ajustată pentru a se potrivi suprafeței și nivelului de murdărie. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure tipice din casă. Cu ajutorul accesoriilor potrivite, aparatul furnizează rezultate de curățare remarcabile pe gresie, plite, hote de evacuare și chiar în cele mai mici spații. Chiar și murdăria persistentă este îndepărtată cu eficiență. Fierul de călcat cu abur sub presiune inclus reduce la jumătate timpul obișnuit de călcat. Duza de pardoseală EasyFix oferă o combinație impresionantă între o articulație flexibilă pentru o ergonomie excelentă și tehnologia lamelară pentru rezultate de curățare perfecte. Datorită sistemului convenabil de velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut permanent, asigurând astfel o curățare neîntreruptă. Alte detalii de echipare includ un compartiment integrat pentru depozitarea cablurilor, un compartiment pentru depozitarea accesoriilor și o poziție de parcare pentru duza de podea.
Caracteristici si beneficii
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Compartiment integrat pentru depozitarea cabluluiDepozitare sigură a cablului și a altor accesorii.
Fier de călcat cu abur EasyFinish
- Fier sub presiune cu abur cu reglare a temperaturii fixe, oprire automată și talpă ușoară. Economisire de timp de până la 50%
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 100
|Capacitate de încălzire (W)
|2000
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|4
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,8
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Fier de călcat cu abur EasyFinish
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.3 m
- Conexiune de fier
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Călcarea hainelor