Curățenie și călcat? Cu toată viteza înainte! Nicio problemă pentru Kärcher SC 5 EasyFix. Acesta este cel mai puternic aparat de curățat cu abur din clasa sa, având o presiune a aburului de 4,2 bari și oferind și o opțiune de conectare pentru un fier de călcat cu abur sub presiune. Curățarea temeinică cu aparatul de curățat cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure tipice de uz casnic. Cu ajutorul diferitelor accesorii, gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici spații vor deveni impecabil de curate, indiferent dacă acestea prezintă murdărie ușoară sau încăpățânată. Duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă permite lucrul ergonomic. Iar tehnologia lamelară garantează rezultate perfecte de curățare. Laveta de curățare a podelei poate fi atașată cu ușurință la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Funcția VapoHydro îndepărtează și mai ușor murdăria încăpățânată prin adăugarea de apă caldă. Intensitatea aburului poate fi ajustată în funcție de suprafață și de murdărie. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut în permanență, asigurând o curățare neîntreruptă. Caracteristici suplimentare includ compartimentul integrat pentru depozitarea cablurilor, compartimentul pentru depozitarea accesoriilor și poziția de stationare pentru duza de podea.