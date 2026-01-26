Aparat de curatat cu abur SC 2 Deluxe
Modelul compact SC 2 Deluxe, cu inel LED iluminat pentru afișarea modului de funcționare, reprezintă alegerea de bază pentru curățarea cu abur, fără a utiliza substanțe chimice. Este ideal pentru toate suprafețele dure din întreaga casă, oferind eficiență și performanțe excelente. Transformă procesul de curățare într-o experiență simplă și ecologică.
Noul aparat de curățare cu aburi compact și ușor SC 2 Deluxe oferă o reglare a aburului în două trepte pentru adaptarea intensității aburului la suprafață și la nivelul de murdărie. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure din casă - și face acest lucru complet fără substanțe chimice. SC 2 Deluxe poate afișa în orice moment modul de funcționare prin intermediul inelului inovator cu LED iluminat de pe mâner. Culoarea roșie indică faptul că dispozitivul încă se încălzește, în timp ce culoarea verde indică faptul că aparatul de curățare cu aburi SC este gata de funcționare. Accesoriile pot fi fie depozitate (inclusiv cele două tuburi de extensie) în întregime într-o geantă de accesorii, fie, alternativ, pot fi depozitate pe dispozitivul propriu-zis. Duza de podea EasyFixcu articulație flexibilă garantează o ergonomie excelentă și, datorită tehnologiei cu lamelă, asigură rezultate de curățare perfecte. Datorită sistemului convenabil cu velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Atunci când diferitele accesorii sunt utilizate conform destinației, gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici spații sunt curățate în mod igienic. Chiar și murdăria încăpățânată poate fi îndepărtată în mod fiabil.
Caracteristici si beneficii
Afișajul cu LED de pe dispozitivCând afișajul cu LED se aprinde in culoarea roșu, aparatul se încălzește. Când devine verde, dispozitivul este gata de utilizare.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Depozitarea accesoriilor în ordine și poziția de parcareToate accesoriile, inclusiv tuburile de prelungire, pot fi stocate într-un sac de accesorii sau direct pe dispozitiv.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Accesorii multifuncționale
- Curățare vizată a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1500
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,2
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|6,5
|Capacitatea boilerului (l)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Sac accesorii SC 1
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie pentru crăpături
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Păstrare accesorii pe aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Imbinari de faianta