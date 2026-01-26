Noul aparat de curățare cu aburi compact și ușor SC 2 Deluxe oferă o reglare a aburului în două trepte pentru adaptarea intensității aburului la suprafață și la nivelul de murdărie. Curățarea temeinică cu aparatul de curățare cu abur Kärcher elimină 99,999% din viruși¹⁾ și 99,99% din toate bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure din casă - și face acest lucru complet fără substanțe chimice. SC 2 Deluxe poate afișa în orice moment modul de funcționare prin intermediul inelului inovator cu LED iluminat de pe mâner. Culoarea roșie indică faptul că dispozitivul încă se încălzește, în timp ce culoarea verde indică faptul că aparatul de curățare cu aburi SC este gata de funcționare. Accesoriile pot fi fie depozitate (inclusiv cele două tuburi de extensie) în întregime într-o geantă de accesorii, fie, alternativ, pot fi depozitate pe dispozitivul propriu-zis. Duza de podea EasyFixcu articulație flexibilă garantează o ergonomie excelentă și, datorită tehnologiei cu lamelă, asigură rezultate de curățare perfecte. Datorită sistemului convenabil cu velcro, laveta de curățare a podelei poate fi atașată rapid și ușor la duza de podea și poate fi îndepărtată din nou fără a intra în contact cu murdăria. Atunci când diferitele accesorii sunt utilizate conform destinației, gresia, plitele, hotele de evacuare și chiar și cele mai mici spații sunt curățate în mod igienic. Chiar și murdăria încăpățânată poate fi îndepărtată în mod fiabil.