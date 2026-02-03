Aparat de curatat cu abur SC 3 EasyFix Go!Further
SC 3 EasyFix Go!Further este un aparat de curățat cu abur, ediție limitată de culoare neagră, cu 35% conținut reciclat⁴⁾ și accesorii exclusive, precum lavetele pentru curățarea pardoselilor Re!Fibe.
Aparatul de curățat cu abur care merge cu un pas mai departe – SC 3 EasyFix Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, realizat din 35% plastic reciclat⁴⁾ și echipat cu accesorii exclusive, oferă rezultate excelente de curățare și un nivel ridicat de confort în utilizare. Aparatul este gata de utilizare după un timp de încălzire de doar 30 de secunde și elimină până la 99,999% dintre virusuri¹⁾ și 99,99% dintre bacteriile uzuale din gospodărie²⁾ de pe suprafețele dure. Duza de pardoseală EasyFix, cu articulație flexibilă și tehnologie cu lamele, asigură o ergonomie maximă în utilizare și rezultate perfecte de curățare. Lavetele pentru pardoseli Re!Fibe incluse sunt realizate din 100% poliester reciclat, cu tehnologie CiCLO®⁵⁾, se fixează ușor pe duza de pardoseală prin sistemul practic cu velcro și pot fi îndepărtate fără contact cu murdăria. Un alt accesoriu exclusiv este duza manuală flexibilă, ideală pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe suprafețe drepte și, în special, curbate, precum chiuvetele și căzile. Rezervorul de apă reîncărcabil permanent permite lucrul neîntrerupt, iar cartușul de decalcifiere dedurizează apa, contribuind la prelungirea duratei de viațăa aparatului.
Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzireCu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curatare a tuturor tipurilor de podele datorita tehnologiei duzei lamelare. Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Caracteristici de sustenabilitateDesign realizat din 35% plastic reciclat⁴⁾ Cartușul de dedurizare protejează aparatul și îi poate prelungi durata de viață de până la zece ori³⁾. Laveta Re!Fibe, din 100% poliester reciclat cu tehnologia CiCLO®⁵⁾, contribuie la reducerea microplasticelor în ape⁶⁾.
Abur continuu și cartuș de detartrare integrat
- Rezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Pornirea și oprirea dispozitivului este ușoară.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1900
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Comparativ cu același aparat fără cartuș de dedurizare. Înlocuirea regulată a cartușului, conform recomandărilor, este importantă. Testele interne arată că folosirea cartușului poate crește durata de viață a aparatului, chiar și la apă mai dură (20 °dH și carbonat 15 °dH). / ⁴⁾ Se referă doar la produs; toate componentele din plastic, fără accesorii. / ⁵⁾ Nu include elementul de prindere cu velcro. / ⁶⁾ De fiecare dată când textilele sunt spălate, microfibrele ajung în oceanele noastre. Fibrele de poliester cu tehnologia CiCLO® se descompun în proporție de 94,3 % în 3,7 ani, în timp ce fibrele de poliester obișnuite se descompun doar 4,9 % în aceeași perioadă (conform standardului ASTM D6691). Această lavetă nu este compostabilă. Se va elimina conform reglementărilor locale de deșeuri. Logo-ul și marcajele CiCLO® sunt mărci înregistrate ale Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Scope of supply
- Lavetă de curățare a podelei universală Re!Fibe EasyFix: 2 Bucată
- Lavetă duză de mână flexibilă: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală flexibilă
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: Reîncărcabilă permanent
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite