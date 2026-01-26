Aparat de curatat cu abur SC 3 Deluxe
Încălzire rapidă în doar 30 de secunde: SC 3 Deluxe, echipat cu o bandă luminoasă cu LED și depozitare perfectă a accesoriilor, asigură o curățare neîntreruptă datorită rezervorului de apă reîncărcabil permanent.
Cu un timp de încălzire de doar 30 de secunde, aparatul de curățat cu abur SC 3 Deluxe este gata pentru acțiune. Eliminând până la 99,999% din viruși și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite de pe suprafețele dure, acest aparat eficient asigură o curățare profundă și igienică. Caracteristicile includ un compartiment integrat pentru depozitarea accesorilor, facilitând organizarea cablului, a furtunului și a accesoriilor. Cu cartușul de decalcifiere integrat și rezervorul de apă reîncărcabil permanent, curățarea poate continua fără întrerupere. Banda luminoasă cu LED indică modul de funcționare, iar gama variată de accesorii permite îndepărtarea murdăriei persistente de pe diverse suprafețe. Duza de pardoseală EasyFix cu articulație flexibilă și tehnologia lamelară garantează rezultate perfecte de curățare. Sistemul convenabil de velcro facilitează atașarea și îndepărtarea lavetei de podea, asigurând o curățare eficientă și fără bătăi de cap. Reglarea aburului în două trepte permite adaptarea perfectă a cantității de abur la fiecare suprafață și nivel de murdărie.
Caracteristici si beneficii
Timp scurt de încălzireCu o perioadă de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este gata de utilizare în cel mai scurt timp.
Depozitare convenabilă a accesoriilor și poziție de parcareDepozitare convenabilă a accesoriilor, tubului prelungitor, cablurilor și furtunului de abur. Poziție de parcare pentru așezarea ușoară a duzei de podea în timpul întreruperii lucrului.
Abur continuu și cartuș de detartrare integratRezervorul poate fi reumplut cu ușurință în orice moment – pentru abur continuu fără întreruperi. Datorita cartusului inteligent de decalcifiere, calcarul este eliminat in mod automat.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
- Rezultate uimitoare pe diverse suprafete dure din jurul casei gratie tehnologiei eficiente a lamelelor.
- Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
- Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Accesorii multifuncționale
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 75
|Capacitate de încălzire (W)
|1900
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|1
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae). / ³⁾ Factorul minim prin care se prelungește durata de viață a produsului, bazat pe teste interne cu duritatea apei de 20 °dH și duritatea carbonatului de 15 °dH.
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 1 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Cartuș de decalcifiere: 1 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie pentru crăpături
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe dispozitiv (în doi pași)
- Rezervor: Reîncărcabilă permanent
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
- Imbinari de faianta