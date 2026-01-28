Aparat de curatat cu abur SC 4 EasyFix Plus
Descoperă secretul curățeniei impecabile pentru covoare cu aparatul de curățat cu abur SC 4 EasyFix Plus de la Kärcher. Echipat cu accesoriu pentru covoare și accesorii practice, acesta este alegerea ideală pentru o curățare eficientă și continuă datorită rezervorului de apă reîncărcabil în permanență.
Descoperă secretul curățeniei impecabile în întreaga casă cu aparatul de curățat cu abur SC 4 EasyFix Plus de la Kärcher. Echipat cu un set extins de accesorii pentru o îndepărtare și mai precisă a murdăriei, acest aparat asigură o curățenie igienică, fără a utiliza substanțe chimice, și poate fi utilizat practic oriunde în locuința ta. SC 4 EasyFix Plus este proiectat pentru a face față chiar și celor mai exigente provocări de curățare. Chiar și pe covoare, grație accesoriilor speciale furnizate, acest aparat demonstrează performanțe remarcabile. Curățarea profundă cu abur elimină până la 99,999% din coronavirusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure standard din locuinte. Cu gama sa extinsă de accesorii, SC 4 EasyFix Plus te ajută să abordezi în profunzime diverse suprafețe, inclusiv gresie, plite și hote. Duza flexibilă pentru pardoseală EasyFix cu tehnologie cu lamelă garantează ergonomie maximă și rezultate de curățare perfecte. Controlul aburului în 2 trepte permite ajustarea optimă în funcție de suprafață și de gradul de murdărie. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut în permanență pentru o curățare neîntreruptă. SC 4 EasyFix Plus dispune de un compartiment integrat pentru cabluri, un compartiment de depozitare pentru accesorii și o poziție de parcare pentru duza de podea. Investește în calitatea Kärcher pentru a transforma procesul de curățare într-o experiență eficientă și igienică în întreaga ta locuință.
Caracteristici si beneficii
Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuăPentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa.
Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită tehnologiei duzei lamelare. Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta Curățare eficientă, ergonomică, are contact complet cu podeaua, indiferent de înălțimea utilizatorului, datorită racordului flexibil al duzei.
Compartiment integrat pentru depozitarea cabluluiDepozitare sigură a cablului și a altor accesorii.
Accesorii multifunctionale premium
- Curățare eficientă a diverselor suprafețe cu duza pentru podea, duza manuală, perie rotundă, etc.
Lavetă pentru curățarea podelei și capac pentru duza manuală
- Pentru o curățare în profunzime, îndepărtare și preluare îmbunătățită a murdăriei.
Siguranța pentru copii pe pistolul pentru aburi
- Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, împotriva utilizării necorespunzătoare de către copii.
Reglare a cantității de abur în 2 trepte
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Depozitare accesorii și poziție de staționare
- Depozitare practică a accesoriilor. Poziție de staționare pentru duza pentru podea în timpul pauzelor.
Întrerupător pentru pornire / oprire pe aparat
- Ușor de oprit/pornit.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Certificat de testare¹⁾
|Elimină până la 99,999 % din viruși¹⁾ și 99,99 % din bacterii²⁾.
|Randament de curățare per rezervor (m²)
|approx. 100
|Capacitate de încălzire (W)
|2000
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 3,5
|Lungimea cablului (m)
|4
|Timp de încălzire (min)
|4
|Capacitatea boilerului (l)
|0,5
|Capacitate rezervor (l)
|0,8
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Prin curățarea locală folosind aparatul de curățat cu abur Kärcher, adică aburire timp de 30 de secunde la setarea maximă de abur în contact direct cu suprafața de curățat, 99.999% din virusurile încapsulate, cum ar fi virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate pe majoritatea suprafețelor netede și dure din casă (germene de test: virus vaccinia Ankara modificat). / ²⁾ La curățarea cu o viteză de curățare de 30 cm/s folosind setarea maximă de abur și cu contact direct cu suprafața de curățat, 99.99% din toate bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele netede și dure obișnuite din gospodărie sunt omorâte (germeni de test: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Lavetă universală pentru curățarea podelei EasyFix: 2 Bucată
- Lavetă de microfibră pentru duza de mână: 1 Bucată
- Pudră de decalcifiere: 3 Bucată
- Duză cu jet punctiform
- Duză manuală
- Duză de putere
- Perie rotunda, neagra: 1 Bucată
- Perie rotunda, mare
- Duză pentru podea: EasyFix
- Număr tuburi de abur: 2 Bucată
- Lungime tuburi de abur: 0.5 m
- Glisor de parchet
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: pe mâner (în două trepte)
- Rezervor: detașabil și poate fi reumplut ori de câte ori este nevoie
- Furtun abur cu pistol: 2.2 m
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Păstrare accesorii pe aparat
Video
Domenii de intrebuintare
- Împrospătați podelele cu mochetă
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite