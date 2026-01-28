Descoperă secretul curățeniei impecabile în întreaga casă cu aparatul de curățat cu abur SC 4 EasyFix Plus de la Kärcher. Echipat cu un set extins de accesorii pentru o îndepărtare și mai precisă a murdăriei, acest aparat asigură o curățenie igienică, fără a utiliza substanțe chimice, și poate fi utilizat practic oriunde în locuința ta. SC 4 EasyFix Plus este proiectat pentru a face față chiar și celor mai exigente provocări de curățare. Chiar și pe covoare, grație accesoriilor speciale furnizate, acest aparat demonstrează performanțe remarcabile. Curățarea profundă cu abur elimină până la 99,999% din coronavirusuri¹⁾ și 99,99% din bacteriile casnice obișnuite²⁾ de pe suprafețele dure standard din locuinte. Cu gama sa extinsă de accesorii, SC 4 EasyFix Plus te ajută să abordezi în profunzime diverse suprafețe, inclusiv gresie, plite și hote. Duza flexibilă pentru pardoseală EasyFix cu tehnologie cu lamelă garantează ergonomie maximă și rezultate de curățare perfecte. Controlul aburului în 2 trepte permite ajustarea optimă în funcție de suprafață și de gradul de murdărie. Rezervorul de apă detașabil poate fi reumplut în permanență pentru o curățare neîntreruptă. SC 4 EasyFix Plus dispune de un compartiment integrat pentru cabluri, un compartiment de depozitare pentru accesorii și o poziție de parcare pentru duza de podea. Investește în calitatea Kärcher pentru a transforma procesul de curățare într-o experiență eficientă și igienică în întreaga ta locuință.