Пароочиститель SC 4 Deluxe Iron
Пароочиститель SC 4 Deluxe Iron обеспечивает удобную чистку паром без перерывов, связанных с доливом воды. Он оснащен практичным отсеком для принадлежностей и укомплектован паровым утюгом.
Мощный пароочиститель SC 4 Deluxe Iron, давление пара на выходе которого достигает 4,0 бар, при чистке твердых поверхностей уничтожает до 99,99 % вирусов¹⁾ и распространенных в быту бактерий²⁾. Он оснащен съемным бачком, который может наполняться водой в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Очень большой встроенный отсек для принадлежностей позволяет удобно разместить насадки, кабель и шланг. Другими особенностями оснащения являются светодиодный индикатор режимов, эргономичная насадка для пола EasyFix с шарниром, пластинчатой подошвой и практичной системой крепления салфетки липучкой и многочисленные аксессуары для удаления стойких загрязнений с кухонных плит, вытяжек, из швов керамической плитки и т. д. Аппарат имеет 3-ступенчатый регулятор подачи пара, позволяющий адаптировать интенсивность обработки поверхностей к их виду и степени загрязненности. В комплект поставки входит также паровой утюг, позволяющий осуществлять глажку с экономией до 50 % времени.
Особенности и преимущества
Съемный бак для постоянного долива водыВозможность дозаправки водой в любое время позволяет выполнять работы без долгих перерывов.
Удобное место для хранения аксессуаров и место для парковкиУдобное хранение принадлежностей, удлинительной трубки, кабелей и парового шланга. Возможность быстрого закрепления насадки для пола на время перерывов в работе.
Светодиодный индикатор на корпусе аппаратаКогда LED индикатор горит красным, пароочиститель нагревается. Когда загорится зеленым, пароочиститель готов к работе.
Паровой утюг EasyFinish
- Паровой утюг с фиксированной температурой, автоматическим отключением и улучшенной подошвой для легкого скольжения по материалу. Экономия времени на глажку до 50%.
Насадка для пола EasyFix с шарниром и удобным креплением салфетки с застежкой-липучкой
- Оптимальные результаты уборки на всех типах твердых полов по всему дому благодаря эффективной технологии ламелей.
- Система фиксации салфеток для пола на застежке-липучке позволяет легко их закреплять и заменять, не вступая в контакт с грязью.
- Шарнирная эргономичная насадка для пола позволяет исользовать устройство пользователям любого роста.
Многофункциональные аксессуары
- Насадка для пола, ручная насадка, круглая щетка и многие другие принадлежности позволяют эффективно очищать самые разнообразные поверхности.
Салфетка для чистки пола и чехол для ручной насадки.
- Салфетки и обтяжки с улучшенным отделением и поглощением грязи гарантируют тщательную очистку.
Предохранитель на пистолете
- Система блокировки обеспечивает надежную защиту от неправильного использования детьми.
Трехступенчатая регулировка расхода пара
- Подачу пара можно изменять в зависимости от вида очищаемой поверхности и ее загрязненности.
Кнопка вкл/выкл на аппарате
- Удобство включения и выключения аппарата.
Спецификации
Технические характеристики
|Сертификат испытаний¹⁾
|Убивает до 99,999% вирусов¹⁾ и до 99,99% бактерий²⁾
|Площадь уборки от 1 заправки (м²)
|прим. 130
|Мощность нагревателя (Вт)
|2200
|Макс. давление пара (бар)
|4
|Длина кабеля (м)
|5
|Время нагрева (мин)
|3
|Емкость котла (л)
|0,5
|Емкость бака (л)
|1,3
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50
|Цвет
|Белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,55
|Вес (с упаковкой) (кг)
|10,253
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|400 x 265 x 300
¹⁾ При локальной чистке при помощи пароочистителя Kärcher, предполагающей обработку паром в течение 30 с при его максимальной подаче и непосредственном контакте с очищаемой поверхностью, возможна инактивация 99,999 % оболочечных вирусов, таких как вирус гриппа (за исключением вируса гепатита B), на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: модифицированный вирус вакцины Анкара). / ²⁾ При чистке со скоростью перемещения 30 см/с при максимальной подаче пара и его непосредственном контакте с очищаемой поверхностью уничтожаются 99,99 % распространенных в быту бактерий на распространенных в быту гладких поверхностях (тестовый микроорганизм: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- Универсальная салфетка для пола EasyFix: 1 шт.
- Обтяжка из микроволокна для ручной насадки: 1 шт.
- Порошок антинакипина: 3 шт.
- Точечное сопло
- Ручная насадка
- Малая круглая щетка (черная): 1 шт.
- Щетка для очистки швов
- Паровой утюг EasyFinish
- Насадка для пола: EasyFix
- Количество удлинительных трубок с подводкой пара: 2 шт.
- Длина удлинительных трубок с подводкой пара: 0.5 м
Оснащение
- Предохранитель
- Предохранительный клапан
- Регулятор расхода пара: на корпусе (3-ступенчатый)
- Бак: Съемный бак можно наполнять без остановки работы устройства.
- Паровой шланг с пистолетом: 2.3 м
- Разъем для утюга
- Интегрированный выключатель
- Хранение аксессуаров на корпусе
Области применения
- Твердые напольные покрытия
- Краны
- Умывальники
- Кафель
- Окна и стеклянные поверхности
- Кухонные вытяжки
- Варочные панели
- Глажка
- Швы между плитками