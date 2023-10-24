ЧИСТКА САДОВОЙ МЕБЕЛИ: СОВЕТЫ ПО УХОДУ
Терраса или крыльцо не выглядят уютными, если их ничего не украшает, например, садовая мебель! Чтобы стулья и столы всегда выглядели идеально, их нужно периодически мыть. Но, когда дело доходит до чистки садовой мебели, ситуация может напоминать новогодние обещания: сначала полны энтузиазма, а потом мотивация ослабевает. Однако, чтобы садовая мебель служила вам как можно дольше, её действительно нужно регулярно чистить и ухаживать за ней.
Что нужно помнить при очистке садовой мебели?
Прежде чем говорить о том, какие инструменты и средства нужны для чистки садовой мебели и как ухаживать за различными материалами, начнем с основ.
Чистка садовой мебели — это не только возвращение её новизны, но и предотвращение образования стойких загрязнений, таких как мох или лишайники, которые могут повредить материал и снизить его долговечность. Поэтому стоит ознакомиться с правилами ухода за мебелью, чтобы использовать её максимально долго.
Для чистки садовой мебели можно использовать следующие предметы:
- Щетка для мытья и/или губка, а также тёплая вода и средство для мытья посуды
- Ручная щетка, веник и ведро
- Шланг с насадкой или распылитель
- Аппарат высокого давления, например, с щетками и чистящими средствами
- Аппарат низкого или среднего давления (аккумуляторный для удобства транспортировки)
- Соответствующая защитная одежда
Когда следует чистить садовую мебель?
Садовую мебель следует чистить как минимум два раза в год — лучше всего в начале садового сезона весной и затем осенью, когда нужно подготовить сад к зиме. Кстати, чистку садовой мебели всегда лучше проводить в сухую погоду. Это позволит мебели полностью высохнуть и даст возможность маслам или лакам (например, для пропитки деревянной мебели) проявить своё действие.
Нет ничего плохого в том, чтобы чистить садовую мебель чаще, если вам этого хочется. Это может зависеть от материала мебели, степени воздействия погодных условий и от того, насколько важно для вас, чтобы мебель выглядела презентабельно. Если мебель остается на улице круглый год, она будет подвергаться разным погодным условиям, что означает, что она может быстрее загрязняться и, соответственно, требует более частой чистки. В осенние и зимние месяцы стоит убрать садовую мебель в сухое место, например, в сарай или подвал.
Чистка садовой мебели: Советы по уходу за деревом, пластиком и другими материалами
Уход за садовой мебелью также имеет свои исключения. В зависимости от материала мебели рекомендуются разные чистящие средства:
Пластик
Пластиковая мебель со временем желтеет и обесцвечивается, если оставлять её на улице. Эти изменения можно устранить с помощью специального средства для очистки пластмасс. В отличие от обычных универсальных средств, этот тип моющих средств содержит активные компоненты, которые эффективно очищают пластиковую садовую мебель.
Дерево
В отличие от устойчивых пород дерева, таких как тик, эвкалипт или робиния, которые естественным образом устойчивы к погодным условиям благодаря эфирным маслам, лакированная мебель из мягких пород древесины (например, бук или ель) требует более тщательного ухода. Следует всегда работать по направлению волокон и избегать агрессивных чистящих средств или металлических щеток. Независимо от того, используете ли вы средство, приготовленное самостоятельно, или специализированное средство для очистки древесины, после чистки мебель нужно тщательно промыть, отполировать сухой тряпкой и обработать маслом.
Ротанг
Из-за переплетённой, неровной структуры натурального материала ручная чистка тряпкой или тканью может быть затруднена. Кроме того, при появлении трещин могут образовываться занозы. Грязь также может скапливаться в промежутках между переплетёнными волокнами. Это можно эффективно очистить с помощью мойки низкого, среднего или высокого давления. В последнем случае обязательно используйте низкое давление и держите расстояние от мебели, чтобы не повредить хрупкий материал. Наденьте соответствующую защитную одежду, например, толстые перчатки и защитные очки. Поскольку ротанг не особенно устойчив к погодным условиям, он хрупок, склонен к трещинам и часто покрывается серыми пятнами, лучше всего хранить ротанговую мебель в сарае осенью и зимой.
Совет
Чтобы ротанговая мебель оставалась гибкой, её можно время от времени слегка опрыскивать водой. Но будьте осторожны, слишком много воды может сделать ротанг хрупким. Поэтому после тщательной чистки мебель всегда нужно тщательно просушить.
Металл
Садовая мебель из металла должна выглядеть блестящей и ухоженной. Чистка довольно проста, так как материал очень устойчив. Самый быстрый способ очистить металлические стулья и скамейки — использовать мойку высокого давления. Грязь эффективно удаляется с помощью щетки, которую можно прикрепить к аппарату высокого давления. Для чистки металлической мебели можно также использовать обычную губку. Если на мебели появились ржавые пятна, удалить их можно только при помощи высокого давления.
Текстиль
Чтобы садовая мебель была полностью чистой, подушки, сиденья и обивку также следует стирать. Пыльцу или листья можно быстро и легко удалить с помощью ручной щетки. А что делать, если во время барбекю на мебель пролилась жирная еда? Жировые пятна лучше всего удалить в стиральной машине. Большинство чехлов имеют боковую молнию, благодаря чему их можно легко снять. Если чехол не снимается, можно использовать щетки, губки или тряпки. Просто добавьте немного средства для мытья посуды или стирального порошка в тёплую воду и аккуратно протрите пятно круговыми движениями. Для особо стойких пятен можно использовать универсальный пятновыводитель. Гигиеническую чистку обивки можно провести с помощью моющего пылесоса. Лучшее решение — снимать подушки и хранить их после каждого использования, а не ждать, пока они износятся.
Удаление крупной грязи, пятен и пожелтений
Перед началом процесса чистки всю садовую мебель следует убрать с террасы. Это предотвратит загрязнение мебели сразу после её очистки. Особенно это касается случаев, когда используется мойка высокого давления.
Перед тем, как начать чистку мебели водой, удалите всю пыль и свободную грязь с помощью ручной щетки. Если вы решили чистить садовую мебель без аппарата высокого давления, можно одновременно очистить садовый стол, стулья и скамейки, опрыскивая их садовым шлангом. Специальные насадки, такие как распылители с вращающейся струей или обычные распылительные трубки, могут усилить и сконцентрировать поток воды. Эти методы довольно эффективно удаляют пыльцу, пятна, птичий помет и следы от насекомых.
Теперь возьмите губку или щетку для мытья и тщательно протрите поверхности мягким мылом, растворенным в теплой воде, или специальными чистящими средствами. Затем смойте грязь, отполируйте поверхности сухой тряпкой или дайте им высохнуть на солнце. Если на деревянной мебели появились серые пятна, нанесите на поражённые участки специальное средство от посерения и оставьте на несколько часов. Затем смойте чистой водой.
Чистка садовой мебели с помощью аппарата высокого давления
Если вы хотите сэкономить время и силы при чистке садовой мебели, можно использовать аппарат высокого давления для ухода за столом, стульями и скамейками. Для удаления особо стойкой грязи есть множество подходящих насадок, таких как моечная щетка. Вопреки распространенному мнению, использование мойки высокого давления не тратит больше воды. Аппарат позволяет точно направить поток на участки, поражённые особенно стойкими пятнами, что помогает эффективно чистить мебель без лишнего расхода воды.
Но будьте осторожны! Не каждый материал выдерживает высокое давление и чистящие средства. Дерево, как натуральный материал, может быть чувствительным к влаге и химикатам в зависимости от типа и способа обработки. Садовую мебель из твёрдых пород дерева, таких как робиния, дуб, тик или бамбук, можно спокойно чистить аппаратом высокого давления. Но владельцам мебели из ели или бука следует быть осторожными, так как их поверхность легко повредить сильным напором воды.
Как чистить садовую мебель с помощью аппарата высокого давления и подходящего моющего средства:
- Удалите крупную грязь с мебели. Для этого используйте настройки «SOFT» или «HARD» на аппарате, чтобы уменьшить или увеличить давление. Также можно использовать обычную распылительную насадку и садовый шланг.
- Опустите всасывающий шланг аппарата в бутылку с чистящим средством или налейте моющее средство в резервуар и установите насадку на «MIX», чтобы средство смешивалось с водой во время работы.
- Распылите чистящее средство на мебель при низком давлении, оставьте на 30 секунд, затем тщательно смойте грязь с помощью высокого давления. Этот процесс может занять некоторое время, особенно если грязь стойкая. После этого мебель следует полностью высушить.
Последние штрихи ухода за садовой мебелью: Какое средство выбрать?
Загрязненную садовую мебель и серые пятна легче удалить с помощью специальных средств для ухода и чистки. Выбор средства зависит от материала мебели. Можно выбрать как универсальное средство, так и специализированный концентрат. Например, специальное масло для защиты дерева можно нанести после чистки, чтобы запечатать поверхность деревянной мебели и защитить её от проникновения влаги. Средства для ухода, такие как средство для очистки древесины 3-в-1, удобно смешиваются прямо в струе воды аппарата высокого давления. Это позволяет одновременно чистить, ухаживать и защищать мебель от УФ-лучей.