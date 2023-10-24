Когда следует чистить садовую мебель?

Садовую мебель следует чистить как минимум два раза в год — лучше всего в начале садового сезона весной и затем осенью, когда нужно подготовить сад к зиме. Кстати, чистку садовой мебели всегда лучше проводить в сухую погоду. Это позволит мебели полностью высохнуть и даст возможность маслам или лакам (например, для пропитки деревянной мебели) проявить своё действие.

Нет ничего плохого в том, чтобы чистить садовую мебель чаще, если вам этого хочется. Это может зависеть от материала мебели, степени воздействия погодных условий и от того, насколько важно для вас, чтобы мебель выглядела презентабельно. Если мебель остается на улице круглый год, она будет подвергаться разным погодным условиям, что означает, что она может быстрее загрязняться и, соответственно, требует более частой чистки. В осенние и зимние месяцы стоит убрать садовую мебель в сухое место, например, в сарай или подвал.