Средство для очистки пластмасс 3-в-1 RM 613, 1л

Средство с уникальной формулой "3 в 1", включающей активный очищающий компонент и компоненты для защиты материала и предотвращения его выцветания.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Единица упаковки (шт.) 6
Вес (кг) 1,008
Вес (с упаковкой) (кг) 1,169
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Совместимая техника
Области применения
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Деревянные рамы
  • Пластиковые панели
