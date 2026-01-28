Попрощайтесь с неприглядной грязью — с мойкой высокого давления K 3 Premium. Шланг высокого давления длиной 6 метров делает мойку высокого давления идеальной для периодического использования в доме и дает блестящие результаты очистки небольших садовых участков и патио, а также садовой мебели и автомобилей. Благодаря распылительной трубке Vario Power (VPS) давление воды можно легко отрегулировать в соответствии с поверхностью простым вращательным движением. Грязевой очиститель с вращающейся форсункой разрыхляет даже самую стойкую грязь, а для обеспечения длительного срока службы насос модели K 3 защищен водяным фильтром. Колеса с плавным ходом облегчают транспортировку K 3 туда, где это необходимо. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве.