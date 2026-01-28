Минимойка высокого давления K 3 Premium

Надежный помощник: мойка высокого давления K 3 Premium — идеальный инструмент для борьбы с грязью на небольших садовых площадях и патио, садовой мебели, автомобилях и т. д.

Попрощайтесь с неприглядной грязью — с мойкой высокого давления K 3 Premium. Шланг высокого давления длиной 6 метров делает мойку высокого давления идеальной для периодического использования в доме и дает блестящие результаты очистки небольших садовых участков и патио, а также садовой мебели и автомобилей. Благодаря распылительной трубке Vario Power (VPS) давление воды можно легко отрегулировать в соответствии с поверхностью простым вращательным движением. Грязевой очиститель с вращающейся форсункой разрыхляет даже самую стойкую грязь, а для обеспечения длительного срока службы насос модели K 3 защищен водяным фильтром. Колеса с плавным ходом облегчают транспортировку K 3 туда, где это необходимо. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 Premium: Практичное хранение шланга и насадок на корпусе пылесоса
Практичное хранение шланга и насадок на корпусе пылесоса
Аккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления.
Минимойка высокого давления K 3 Premium: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства.
Минимойка высокого давления K 3 Premium: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
  • Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,77
Вес (с упаковкой) (кг) 6,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 309 x 285 x 805

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео

Области применения
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Террасы
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Легковые автомобили.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
