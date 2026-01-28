Минимойка высокого давления K 3 Premium
Надежный помощник: мойка высокого давления K 3 Premium — идеальный инструмент для борьбы с грязью на небольших садовых площадях и патио, садовой мебели, автомобилях и т. д.
Попрощайтесь с неприглядной грязью — с мойкой высокого давления K 3 Premium. Шланг высокого давления длиной 6 метров делает мойку высокого давления идеальной для периодического использования в доме и дает блестящие результаты очистки небольших садовых участков и патио, а также садовой мебели и автомобилей. Благодаря распылительной трубке Vario Power (VPS) давление воды можно легко отрегулировать в соответствии с поверхностью простым вращательным движением. Грязевой очиститель с вращающейся форсункой разрыхляет даже самую стойкую грязь, а для обеспечения длительного срока службы насос модели K 3 защищен водяным фильтром. Колеса с плавным ходом облегчают транспортировку K 3 туда, где это необходимо. Встроенная катушка для шланга делает упаковку шланга высокого давления детской игрой, а все остальные аксессуары можно просто хранить на самом устройстве.
Особенности и преимущества
Практичное хранение шланга и насадок на корпусе пылесосаАккуратное и компактное хранение: практичная катушка для шланга обеспечивает оптимальную защиту и легкий доступ к шлангу высокого давления.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Система Quick Connect
- Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,77
|Вес (с упаковкой) (кг)
|6,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|309 x 285 x 805
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Легковые автомобили.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды