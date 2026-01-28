Aparat de spalat cu presiune K 3 Premium
Un ajutor de încredere: mașina de spălat cu presiune K 3 Premium este instrumentul ideal pentru eliminarea murdăriei de pe suprafețele mai mici de grădină și terase, mobilier de grădină, mașini etc.
Spune-ți adio murdăriei inestetice – cu mașina de spălat cu presiune K 3 Premium. Furtunul de înaltă presiune, lung de 6 metri, face ca mașina de spălat cu presiune să fie perfectă pentru utilizarea ocazională în jurul proprietății și produce rezultate strălucitoare pe zonele mici de grădină și pe terase, precum și pe mobilier de grădină și mașini. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se potrivi suprafeței printr-o simplă mișcare de răsucire. Dirt Blaster cu jet cu punct rotativ slăbește chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar pentru a asigura o durată lungă de viață, pompa de pe K 3 este protejată de un filtru de apă. Roțile cu rulare lină fac K 3 ușor de transportat oriunde este nevoie. Tamburul de furtun integrat face ca ambalarea furtunului de înaltă presiune să fie un joc de copii, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate pur și simplu pe dispozitivul însuși.
Caracteristici si beneficii
Pastrare practica a accesoriilor pe aparatDepozitare ordonată și care economisește spațiu: cu ajutorul tamburului practic pentru furtun, furtunul de înaltă presiune este protejat în mod optim și ușor accesibil.
Furtun de aspirare a detergentului integratUtilizare convenabila si usoara a detergentului.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Sistem de conectare rapidă
- Easy Connect: furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, făcând clic rapid în interiorul și în afara dispozitivului și pistolul de declanșare. Acest lucru economisește timp și efort.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 120 / 2 - max. 12
|Debit transportat (l/h)
|max. 380
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|25
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|1,6
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|309 x 285 x 805
Scope of supply
- Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 6 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Filtru fin de apă integrat
Video
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Autoturisme
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Biciclete