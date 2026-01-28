Spune-ți adio murdăriei inestetice – cu mașina de spălat cu presiune K 3 Premium. Furtunul de înaltă presiune, lung de 6 metri, face ca mașina de spălat cu presiune să fie perfectă pentru utilizarea ocazională în jurul proprietății și produce rezultate strălucitoare pe zonele mici de grădină și pe terase, precum și pe mobilier de grădină și mașini. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se potrivi suprafeței printr-o simplă mișcare de răsucire. Dirt Blaster cu jet cu punct rotativ slăbește chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar pentru a asigura o durată lungă de viață, pompa de pe K 3 este protejată de un filtru de apă. Roțile cu rulare lină fac K 3 ușor de transportat oriunde este nevoie. Tamburul de furtun integrat face ca ambalarea furtunului de înaltă presiune să fie un joc de copii, iar toate celelalte accesorii pot fi depozitate pur și simplu pe dispozitivul însuși.