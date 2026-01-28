Минимойка высокого давления K 4 Universal Edition
Идеально подходит для умеренной грязи по всему дому: мойка высокого давления Kärcher K 4 Universal Edition с универсальным мотором.
Мойка высокого давления K 4 Universal Control от Kärcher идеально подходит для регулярных задач по очистке от грязи средней до тяжелой степени, например, на транспортных средствах и поверхностях среднего размера вокруг дома. Устройство имеет универсальный мотор. Давление может быть удобно отрегулировано на пистолете-распылителе благодаря Universal Control.
Особенности и преимущества
Хранение аксессуаров на аппаратеШланг, распылительные трубки и пистолет можно хранить аккуратно и компактно.
Бак для моющего средстваПрактичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
Easy Connect - простое подключениеEasy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Большие колеса
- Удобно и легко транспортировать
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар)
|20 - макс. 130
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|6,585
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8,511
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|297 x 310 x 865
Scope of supply
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Бак
- Бак для чистящего средства, съемный
- Мягкий мешок для аксессуаров
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды