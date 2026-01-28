Aparat de spalat cu presiune K 4 Universal Edition

Perfect pentru murdăria moderată din jurul casei: Aparatul de spălat cu presiune Kärcher K 4 Universal Edition este dotat cu motor universal.

Aparatul de spălat cu presiune K 4 Universal Control de la Kärcher este ideal pentru lucrările de curățare obișnuite care implică înlăturarea murdăriei moderate și celei persistente, de exemplu pe vehicule și suprafețe de dimensiuni medii din jurul casei. Dispozitivul are un motor universal. Presiunea poate fi reglată în mod convenabil pe pistolul de pulverizare datorită Controlului Universal.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 4 Universal Edition: Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
Furtunul, lăncile de pulverizare și pistolul de declanșare pot fi depozitate corect și compact
Aparat de spalat cu presiune K 4 Universal Edition: Rezervor pentru detergent
Rezervor pentru detergent
Rezervorul de detergent foarte practic faciliteaza aplicarea detergenților pe suprafețele dorite.
Aparat de spalat cu presiune K 4 Universal Edition: Easy Connect
Easy Connect
Easy Connect: furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, făcând clic rapid în interiorul și în afara dispozitivului și pistolul de declanșare. Acest lucru economisește timp și efort.
Roți mari
  • La îndemână și ușor de transportat

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar) 20 - max. 130
Debit transportat (l/h) max. 420
Capacitate pe suprafață (m²/h) 30
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 6,6
Greutate cu ambalaj (kg) 8,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 297 x 310 x 865

Scope of supply

  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Rezervor
  • Rezervor detergent detașabil
  • Sac moale
  • Filtru fin de apă integrat
