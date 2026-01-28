Минимойка высокого давления K 5 Basic Car
Аппарат высокого давления K5 Basic Car с двигателем водяного охлаждения подходит для периодического использования и удаления средних загрязнений с больших автомобилей, каменных стен или велосипедов. В комплекте с набором для чистки автомобиля.
K5 Basic Car для умеренных загрязнений оставляет большие автомобили, велосипеды и даже каменные стены безупречно чистыми. Аппарат высокого давления оснащен мощным двигателем с водяным охлаждением и имеет пистолет высокого давления с системой быстрого подключения Quick Connect и 8-метровый шланг высокого давления. Включает набор для чистки автомобиля с моющей щеткой, пенной насадкой и 0,5 литра автомобильного шампуня. Также имеется струйная трубка Vario Power (VPS), которая упрощает установку необходимого давления и обеспечивает бережную обработку деликатных поверхностей, а также грязевая фреза с мощным вращающимся точечным соплом для борьбы с самыми стойкими загрязнениями. Встроенный водяной фильтр служит для защиты помпы.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиСовременный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
РукояткаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Большие колесаДля безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации
Технические характеристики
|Род тока (число фаз) (~)
|1
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Цвет
|Желтый
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 8 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены