Аппарат высокого давления K5 Basic Car с двигателем водяного охлаждения подходит для периодического использования и удаления средних загрязнений с больших автомобилей, каменных стен или велосипедов. В комплекте с набором для чистки автомобиля.

K5 Basic Car для умеренных загрязнений оставляет большие автомобили, велосипеды и даже каменные стены безупречно чистыми. Аппарат высокого давления оснащен мощным двигателем с водяным охлаждением и имеет пистолет высокого давления с системой быстрого подключения Quick Connect и 8-метровый шланг высокого давления. Включает набор для чистки автомобиля с моющей щеткой, пенной насадкой и 0,5 литра автомобильного шампуня. Также имеется струйная трубка Vario Power (VPS), которая упрощает установку необходимого давления и обеспечивает бережную обработку деликатных поверхностей, а также грязевая фреза с мощным вращающимся точечным соплом для борьбы с самыми стойкими загрязнениями. Встроенный водяной фильтр служит для защиты помпы.

Особенности и преимущества
Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Современный электродвигатель водяного охлаждения впечатляет высокой мощностью и длительным сроком службы.
Рукоятка
Рукоятка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата.
Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам.
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
Производительность (л/ч) макс. 500
Производительность по площади (м²/ч) 40
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 2,1
Цвет Желтый
Вес (с упаковкой) (кг) 16
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 341 x 325 x 867

Scope of supply

  • Набор для очистки автомобиля Car: Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 8 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
  • Всасывание воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
  • Наружные лестницы
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Каменные садовые ограды и каменные стены
