K5 Basic Car для умеренных загрязнений оставляет большие автомобили, велосипеды и даже каменные стены безупречно чистыми. Аппарат высокого давления оснащен мощным двигателем с водяным охлаждением и имеет пистолет высокого давления с системой быстрого подключения Quick Connect и 8-метровый шланг высокого давления. Включает набор для чистки автомобиля с моющей щеткой, пенной насадкой и 0,5 литра автомобильного шампуня. Также имеется струйная трубка Vario Power (VPS), которая упрощает установку необходимого давления и обеспечивает бережную обработку деликатных поверхностей, а также грязевая фреза с мощным вращающимся точечным соплом для борьбы с самыми стойкими загрязнениями. Встроенный водяной фильтр служит для защиты помпы.