Aparat de spalat cu presiune K 5 Basic Car
Aparatul de spălat cu presiune K5 Basic Car cu motor răcit cu apă este potrivit pentru utilizare ocazională și murdărie medie pe mașini mari, ziduri de piatră sau biciclete. Include kitul de curățare auto.
K5 Basic Car pentru murdărie moderată lasă mașinile mari, bicicletele și chiar zidurile de piatră impecabil de curate. Aparatul de spălat cu presiune este echipat cu un motor puternic răcit cu apă și are un pistol de declanșare cu sistem de cuplare rapidă Quick Connect și un furtun de înaltă presiune de 8 metri. Include kitul de curățare auto cu o perie de spălare, un jet de spumă și 0,5 litri de șampon auto. Există, de asemenea, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) care simplifică setarea presiunii necesare și oferă un tratament delicat pentru suprafețele delicate, precum și un Dirt Blaster cu jet rotativ puternic pentru a face față celei mai persistente murdării. Filtrul de apă integrat servește la protejarea pompei.
Caracteristici si beneficii
Performanțe excepționaleMotorul răcit cu apă de ultima generație vă va impresiona prin durata de viață extinsă și nivelul superior de performanță.
MânerMâner reglabil pe înălțime pentru manevrare ușoară.
Roți mariPentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Culoarea
|Galben
|Greutate cu ambalaj (kg)
|16
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|341 x 325 x 867
Scope of supply
- Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
- Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 8 m
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră