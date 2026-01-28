K5 Basic Car pentru murdărie moderată lasă mașinile mari, bicicletele și chiar zidurile de piatră impecabil de curate. Aparatul de spălat cu presiune este echipat cu un motor puternic răcit cu apă și are un pistol de declanșare cu sistem de cuplare rapidă Quick Connect și un furtun de înaltă presiune de 8 metri. Include kitul de curățare auto cu o perie de spălare, un jet de spumă și 0,5 litri de șampon auto. Există, de asemenea, o lance de pulverizare Vario Power (VPS) care simplifică setarea presiunii necesare și oferă un tratament delicat pentru suprafețele delicate, precum și un Dirt Blaster cu jet rotativ puternic pentru a face față celei mai persistente murdării. Filtrul de apă integrat servește la protejarea pompei.