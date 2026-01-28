Минимойка высокого давления K 3 FJ BB

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 3 FJ BB: Система Quick Connect
Система Quick Connect
Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Минимойка высокого давления K 3 FJ BB: Удобство хранения
Удобство хранения
Храните шланг, распылительные трубки, триггерный пистолет и кабель компактным и аккуратным образом.
Минимойка высокого давления K 3 FJ BB: Большие колеса
Большие колеса
Для безопасной и удобной транспортировки, в том числе и по садовым дорожкам. Маневренность
Спецификации

Технические характеристики

Род тока (число фаз) (~) 1
Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,345
Вес (с упаковкой) (кг) 6,987
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Пенная насадка: 0.3 л
  • Моющее средство: Автомобільний шампунь (готовий до застосування) RM 562
  • Пистолет высокого давления: ПистолетG 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
