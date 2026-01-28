Минимойка высокого давления K 3 Car & Home легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также для мойки автомобилей. Комплект для мойки автомобиля и уборки вокруг дома (Car & Home) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи, насадку для пенной чистки, формирующую стойкую пену с мощным очищающим эффектом, автомобильный шампунь (500 мл), приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл). Струйная трубка Vario Power позволяет легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат можно легко перемещать к различным местам применения.