Vă puteți baza întotdeauna pe aparatul de spălat cu presiune K 3, incluzând kitul Car & Home: Este potrivit pentru murdăria superficială de pe suprafețele mai mici din grădină și terase, mobilier de grădină, mașini etc.

Cu aparatul de spălat cu presiune K 3, murdăria este un lucru din trecut. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri lungime, acest aparat de spălat este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și oferă o strălucire sclipitoare pentru suprafețele din grădină, terase, precum și pentru mobilierul de grădină și mașini. Kitul Car & Home include o perie de spălare pentru îndepărtarea peliculei cenușii, o duză de spumare, 500 ml de șampon auto, dispozitivul de curățare a suprafețelor T 1 și 500 ml de detergent "Patio & Deck". Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se adapta suprafeței cu o simplă mișcare de rotație. Lancea cu jet rotativ desprinde chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar pompa este protejată de un filtru de apă - pentru o durată de viață lungă. Datorită roților, aparatul de spălat cu presiune K 3 este ușor de transportat oriunde este nevoie.

Aparat de spalat cu presiune K 3 Car & Home: Curat si ordonat
Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat. Detergenții Kärcher (disponibili opțional) nu numai că protejează și îngrijesc suprafața care este curățată, dar produc rezultate mai eficiente și mai durabile.
Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină. Usor de manevrat
Furtunul de înaltă presiune este ușor de manevrat, cu conectare și deconectare rapidă la/de la aparat. Acest sistem economiseste timp și efort.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 120 / 2 - max. 12
Debit transportat (l/h) max. 380
Capacitate pe suprafață (m²/h) 25
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,6
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,3
Greutate cu ambalaj (kg) 8,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 242 x 285 x 805

Scope of supply

  • Set pentru casă: K 3 Power: Accesoriu pentru curatarea suprafetelor mari T 1, detergent "Patio & Deck", 0,5 l
  • Set curățare auto: Perie pentru spălare, duză de spumare, detergent auto, 0,5 l
  • Pistol de presiune ridicată: G 120 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Duza pentru spumă
  • Filtru fin de apă integrat
Video

Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Terasa
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Autoturisme
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Biciclete
