Cu aparatul de spălat cu presiune K 3, murdăria este un lucru din trecut. Datorită furtunului său de înaltă presiune de 6 metri lungime, acest aparat de spălat este perfect pentru utilizare ocazională în jurul casei și oferă o strălucire sclipitoare pentru suprafețele din grădină, terase, precum și pentru mobilierul de grădină și mașini. Kitul Car & Home include o perie de spălare pentru îndepărtarea peliculei cenușii, o duză de spumare, 500 ml de șampon auto, dispozitivul de curățare a suprafețelor T 1 și 500 ml de detergent "Patio & Deck". Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS), presiunea apei poate fi ajustată cu ușurință pentru a se adapta suprafeței cu o simplă mișcare de rotație. Lancea cu jet rotativ desprinde chiar și cea mai încăpățânată murdărie, iar pompa este protejată de un filtru de apă - pentru o durată de viață lungă. Datorită roților, aparatul de spălat cu presiune K 3 este ușor de transportat oriunde este nevoie.