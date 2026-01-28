Минимойка высокого давления K 5 Power Control Flex Car & Home
Для большего контроля: K 5 Power Control Flex Car & Home Аппарат высокого давления K 5 Power Control Flex Car & Home со шлангом PremiumFlex, пистолетом G 160 Q Power Control для удаления сильных загрязнений по всему дому и на автомобилях. В комплекте с набором для автомобиля и дома (Car & Home Kit).
С аппаратом высокого давления K 5 Power Control Flex Car & Home любую поверхность можно очистить под правильным давлением. Консультант по применению, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, помогает пользователю найти правильное давление, предоставляя практические советы для любой ситуации и задачи по уборке – для идеальных результатов. Для максимального контроля уровень давления можно легко регулировать, поворачивая распылительную насадку, или проверять на пистолете G 160 Q Power Control. Аппарат высокого давления также впечатляет системой Kärcher Plug 'n' Clean для легкой смены моющих средств, шлангом высокого давления PremiumFlex для дополнительного удобства, высококачественной алюминиевой телескопической ручкой для легкой транспортировки, системой Quick Connect для экономии времени и усилий при подключении и отключении шланга высокого давления к устройству и пистолету, а также парковочным положением для обеспечения постоянного доступа к аксессуарам. В комплект входит набор для автомобиля и дома (Car & Home Kit) с очистителем поверхностей T 5 и 1 литром средства для очистки камня 3-в-1, пенообразователем, вращающейся щеткой для мытья и 1 литром автомобильного шампуня.
Особенности и преимущества
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Мобильное приложение Home & GardenС помощью мобильного приложения Вы почувствуете себя настоящим экспертом в уборке Для достижения отличного результата используется весь обширный опыт компании Керхер Удобное комплексное обслуживание: вся информация об устройстве, его применении и контакты нашего сервисного центра.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 145 / 2 - макс. 14,5
|Производительность (л/ч)
|макс. 500
|Производительность по площади (м²/ч)
|40
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|2,1
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|12,2
|Вес (с упаковкой) (кг)
|20
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Набор для очистки дома Home: Приспособление для очистки поверхностей T 5, средство для чистки камня и фасадов «3 в 1» (1 л)
- Набор для очистки автомобиля Car: Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1, 1 л
- Салфетка для протирания
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 10 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
- Всасывание воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей
- Наружные лестницы
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Фасады