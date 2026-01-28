Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home

Pentru un control sporit: K 5 Power Control Flex Car & Home cu furtun PremiumFlex, pistol de declanșare G 160 Q Power Control pentru murdărie puternică în jurul casei și pe mașini. Include setul auto și pentru casă (Car & Home Kit).

Cu aparatul de spălat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea corectă, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul presiunii poate fi ajustat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare sau verificat pe pistolul de declanșare G 160 Q Power Control. Aparatul de spălat cu presiune impresionează, de asemenea, prin sistemul Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbarea fără efort a detergentului, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru un plus de confort, un mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru a economisi timp și efort la conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de la aparat și de la pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii ușor accesibile în orice moment. Include setul Car & Home cu curățător de suprafețe T 5 și 1 litru de curățător de piatră 3 în 1, duză de spumare, perie rotativă de spălare și 1 litru de șampon auto.

Caracteristici si beneficii
Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home: Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizare
Setarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home: Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home: Aplicația Home & Garden
Aplicația Home & Garden
Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
  • Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
  • Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
Debit transportat (l/h) max. 500
Capacitate pe suprafață (m²/h) 40
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 2,1
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 12,2
Greutate cu ambalaj (kg) 20
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 405 x 306 x 584

Scope of supply

  • Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
  • Set curățare auto: Perie rotativa, jet de spumare 0,3 litri, sampon auto 3-in-1, 1 l
  • Laveta uscată
  • Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Plasă de depozitare integrată
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
  • Mâner telescopic
  • Motor răcit cu apă
  • Filtru fin de apă integrat
  • Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
  • Trepte exterioare
  • Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Fațadă
