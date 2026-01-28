Cu aparatul de spălat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea corectă, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul presiunii poate fi ajustat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare sau verificat pe pistolul de declanșare G 160 Q Power Control. Aparatul de spălat cu presiune impresionează, de asemenea, prin sistemul Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbarea fără efort a detergentului, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru un plus de confort, un mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru a economisi timp și efort la conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de la aparat și de la pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii ușor accesibile în orice moment. Include setul Car & Home cu curățător de suprafețe T 5 și 1 litru de curățător de piatră 3 în 1, duză de spumare, perie rotativă de spălare și 1 litru de șampon auto.