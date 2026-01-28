Aparat de spalat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home
Pentru un control sporit: K 5 Power Control Flex Car & Home cu furtun PremiumFlex, pistol de declanșare G 160 Q Power Control pentru murdărie puternică în jurul casei și pe mașini. Include setul auto și pentru casă (Car & Home Kit).
Cu aparatul de spălat cu presiune K 5 Power Control Flex Car & Home, fiecare suprafață poate fi curățată la presiunea potrivită. Consultantul de aplicații integrat în aplicația Kärcher Home & Garden ajută utilizatorul să găsească presiunea corectă, oferind sfaturi practice pentru fiecare situație și sarcină de curățare – pentru rezultate perfecte. Pentru control maxim, nivelul presiunii poate fi ajustat cu ușurință prin rotirea lăncii de pulverizare sau verificat pe pistolul de declanșare G 160 Q Power Control. Aparatul de spălat cu presiune impresionează, de asemenea, prin sistemul Kärcher Plug 'n' Clean pentru schimbarea fără efort a detergentului, furtunul de înaltă presiune PremiumFlex pentru un plus de confort, un mâner telescopic din aluminiu de înaltă calitate pentru transport ușor, sistemul Quick Connect pentru a economisi timp și efort la conectarea și deconectarea furtunului de înaltă presiune de la aparat și de la pistolul de declanșare, precum și poziția de parcare pentru a asigura accesorii ușor accesibile în orice moment. Include setul Car & Home cu curățător de suprafețe T 5 și 1 litru de curățător de piatră 3 în 1, duză de spumare, perie rotativă de spălare și 1 litru de șampon auto.
Caracteristici si beneficii
Pistol cu declanșator Power Control cu Quick Connect și lănci de pulverizareSetarea optimă pentru fiecare suprafață. 3 trepte de presiune și un nivel pentru soluția de curățare. Control complet: Afișajul manual arată setările făcute. Adaptor Quick Connect pentru fixarea ușoară a furtunului și a accesoriilor de înaltă presiune.
Furtun de înaltă presiune PremiumFlexFurtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Aplicația Home & GardenAplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie. Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare. Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Sistemul Karcher Plug 'n' Clean pentru detergent
- Datorita sistemului Plug 'n' Clean, soluția de curățare poate fi inlocuită rapid și comod, dintr-o singură mișcare.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Debit transportat (l/h)
|max. 500
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|40
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 40
|Putere (kW)
|2,1
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|20
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Set pentru casă: Dispozitiv T 5, detergent pentru piatra si fatade la ambalaj de 1 l
- Set curățare auto: Perie rotativa, jet de spumare 0,3 litri, sampon auto 3-in-1, 1 l
- Laveta uscată
- Pistol de presiune ridicată: Pistol Power Control G 160 Q
- Lance Vario Power Jet
- Lance cu jet rotativ
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Plasă de depozitare integrată
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Aplicarea detergentului: Sistem Plug 'n' Clean
- Mâner telescopic
- Motor răcit cu apă
- Filtru fin de apă integrat
- Aparatul isi trage singur apa din surse alternative
Domenii de intrebuintare
- Biciclete
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Zone din jurul casei și grădinii
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru cuățarea autoturismelor.
- Trepte exterioare
- Pentru curățarea vehiculelor de dimensiuni medii.
- Grădină și ziduri de piatră
- Fațadă