Минимойка высокого давления K 4 WCM
Эффективное решение для наведения чистоты: минимойка высокого давления K 4 WCM с двигателем водяного охлаждения прекрасно подходит для очистки автомобилей, садовых изгородей или велосипедов от любых обычных загрязнений.
Минимойка высокого давления K 4 WCM, оснащенный мощным и долговечным электродвигателем водяного охлаждения и 6-метровым шлангом высокого давления, рассчитан на периодическое устранение загрязнений средней интенсивности. Струйная трубка Vario Power и грязевая фреза позволяют эффективно очищать с его помощью террасы, садовую мебель, автомобили и т. д. Трубка Vario Power обеспечивает удобную регулировку давления в зависимости от решаемой задачи, а грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, удаляющую даже стойкую грязь. Все входящие в комплект поставки принадлежности размещаются на корпусе аппарата, а встроенный в него фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи.
Особенности и преимущества
Прекрасный результат очисткиДвигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваУдобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,456
|Вес (с упаковкой) (кг)
|14,814
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|369 x 329 x 901
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Видео
Области применения
- Наружные лестницы
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Для очистки автомобилей среднего размера
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Велосипеды