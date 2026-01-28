Минимойка высокого давления K 4 WCM

Эффективное решение для наведения чистоты: минимойка высокого давления K 4 WCM с двигателем водяного охлаждения прекрасно подходит для очистки автомобилей, садовых изгородей или велосипедов от любых обычных загрязнений.

Минимойка высокого давления K 4 WCM, оснащенный мощным и долговечным электродвигателем водяного охлаждения и 6-метровым шлангом высокого давления, рассчитан на периодическое устранение загрязнений средней интенсивности. Струйная трубка Vario Power и грязевая фреза позволяют эффективно очищать с его помощью террасы, садовую мебель, автомобили и т. д. Трубка Vario Power обеспечивает удобную регулировку давления в зависимости от решаемой задачи, а грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, удаляющую даже стойкую грязь. Все входящие в комплект поставки принадлежности размещаются на корпусе аппарата, а встроенный в него фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 WCM: Прекрасный результат очистки
Прекрасный результат очистки
Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Минимойка высокого давления K 4 WCM: Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средства
Удобство и простота использования моющего средства. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Минимойка высокого давления K 4 WCM: Удобство хранения
Удобство хранения
Шланг, струйные трубки, пистолет и кабель хранятся непосредственно на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
  • Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету - всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,456
Вес (с упаковкой) (кг) 14,814
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 369 x 329 x 901

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Минимойка высокого давления K 4 WCM
Минимойка высокого давления K 4 WCM
Минимойка высокого давления K 4 WCM

Видео

Области применения
  • Наружные лестницы
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Для очистки автомобилей среднего размера
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Велосипеды
Принадлежности
Чистящее средство
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова