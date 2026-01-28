Минимойка высокого давления K 4 WCM, оснащенный мощным и долговечным электродвигателем водяного охлаждения и 6-метровым шлангом высокого давления, рассчитан на периодическое устранение загрязнений средней интенсивности. Струйная трубка Vario Power и грязевая фреза позволяют эффективно очищать с его помощью террасы, садовую мебель, автомобили и т. д. Трубка Vario Power обеспечивает удобную регулировку давления в зависимости от решаемой задачи, а грязевая фреза формирует вращающуюся точечную струю, удаляющую даже стойкую грязь. Все входящие в комплект поставки принадлежности размещаются на корпусе аппарата, а встроенный в него фильтр для воды надежно защищает насос от частиц грязи.