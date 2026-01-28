K 4 WCM impresionează cu un motor puternic răcit cu apă, care se caracterizează printr-o durată lungă de viață. Aparatul de spălat cu presiune cu furtun de înaltă presiune de 6 metri lungime a fost construit pentru utilizare ocazională și murdărie moderată. Datorită lancei de pulverizare Vario Power (VPS) precum și a lancei cu jet rotativ, terasele, mobilierul de grădină și vehiculele pot fi curățate în funcție de necesități. Presiunea apei poate fi reglată cu precizie în funcție de obiectul specific care urmează să fie curățat, prin simpla rotire a VPS. În plus, jetul rotativ asigură o curățare reușită, fără compromisuri, chiar și în cazul murdăriei dificile. Toate accesoriile pot fi depozitate direct pe dispozitiv. Un filtru de apă încorporat protejează în mod fiabil pompa împotriva particulelor de murdărie.