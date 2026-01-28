Минимойка высокого давления K 4 Power Control Go!Further
K 4 Power Control Go!Further — это мойка высокого давления в лимитированном черном исполнении, изготовленная на 35 % из переработанного пластика¹ и оснащенная эксклюзивными аксессуарами, в частности насадкой eco!Booster.
Мойка высокого давления, которая делает шаг вперёд, — K 4 Power Control Go!Further в лимитированном чёрном дизайне. Модель изготовлена на 35 % из переработанного пластика¹, оснащена эксклюзивными аксессуарами и обеспечивает превосходные результаты очистки в сочетании с максимальным комфортом использования. Благодаря приложению Kärcher Home & Garden подобрать правильное давление предельно просто. Встроенный в приложение консультант поддерживает пользователя практичными советами для любой ситуации и задачи по очистке — для идеального результата без лишних усилий. Для полного контроля уровень давления легко регулируется поворотом струйной трубки или проверяется непосредственно на пистолете G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex также впечатляет системой подачи моющего средства Kärcher Plug ’n’ Clean, позволяющей быстро и удобно менять химию, высоконапорным шлангом PremiumFlex для большей гибкости, телескопической ручкой для удобной транспортировки и системой Quick Connect, экономящей время при подключении и отсоединении шланга. Завершает всё это продуманное парковочное положение для пистолета и аксессуаров — всё необходимое всегда под рукой.
Особенности и преимущества
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Шланг высокого давления PremiumFlexЭластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Элементы концепции устойчивого развитияКонструкция с использованием 35 % переработанного пластика¹⁾ На 50 % выше эффективность использования воды и энергии²⁾ при одновременном повышении производительности очистки на 50 %³⁾ Всасывающий шланг для альтернативных источников воды, например бочек для сбора дождевой воды.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
- Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
- Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|230
|Частота (Гц)
|50
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|макс. 420
|Производительность по площади (м²/ч)
|30
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Длина кабеля (м)
|5
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|11,9
|Вес (с упаковкой) (кг)
|16,6
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|405 x 306 x 584
¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ Насадка Kärcher eco!Booster очищает на 50 % большую площадь при том же потреблении энергии и воды по сравнению со стандартной плоской струей (струйной трубкой). Подтверждено независимым испытательным институтом. / ³⁾ По сравнению с производительностью очистки стандартной плоской струи Kärcher (струйная трубка). Подтверждено независимым испытательным институтом.
Scope of supply
- Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Насадка eco!Booster
- Шланг высокого давления: 8 м, PremiumFlex
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Всасывающий шланг
- Сетка для принадлежностей
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
- Телескопическая ручка
- Двигатель с водяным охлаждением
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей