K 4 Power Control Go!Further — это мойка высокого давления в лимитированном черном исполнении, изготовленная на 35 % из переработанного пластика¹ и оснащенная эксклюзивными аксессуарами, в частности насадкой eco!Booster.

Мойка высокого давления, которая делает шаг вперёд, — K 4 Power Control Go!Further в лимитированном чёрном дизайне. Модель изготовлена на 35 % из переработанного пластика¹, оснащена эксклюзивными аксессуарами и обеспечивает превосходные результаты очистки в сочетании с максимальным комфортом использования. Благодаря приложению Kärcher Home & Garden подобрать правильное давление предельно просто. Встроенный в приложение консультант поддерживает пользователя практичными советами для любой ситуации и задачи по очистке — для идеального результата без лишних усилий. Для полного контроля уровень давления легко регулируется поворотом струйной трубки или проверяется непосредственно на пистолете G 160 Q Power Control. K 4 Power Control Flex также впечатляет системой подачи моющего средства Kärcher Plug ’n’ Clean, позволяющей быстро и удобно менять химию, высоконапорным шлангом PremiumFlex для большей гибкости, телескопической ручкой для удобной транспортировки и системой Quick Connect, экономящей время при подключении и отсоединении шланга. Завершает всё это продуманное парковочное положение для пистолета и аксессуаров — всё необходимое всегда под рукой.

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Go!Further: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для любой поверхности. 3 уровня давления и один уровень с чистящим средством. Полный контроль: на ручном дисплее отображаются сделанные настройки. Система быстрого соединения Quick Сonnect для мгновенного подсоединения шланга и аксессуаров
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Go!Further: Шланг высокого давления PremiumFlex
Шланг высокого давления PremiumFlex
Эластичный шланг обеспечивает максимальную гибкость и свободу движений. Шланг легко сматывается и разматывается, не образуя при этом петель и узлов.
Минимойка высокого давления K 4 Power Control Go!Further: Элементы концепции устойчивого развития
Элементы концепции устойчивого развития
Конструкция с использованием 35 % переработанного пластика¹⁾ На 50 % выше эффективность использования воды и энергии²⁾ при одновременном повышении производительности очистки на 50 %³⁾ Всасывающий шланг для альтернативных источников воды, например бочек для сбора дождевой воды.
Система подачи чистящего средства Plug ’n’ Clean
  • Быстро, легко и удобно – благодаря системе Plug ’n’ Clean чистящее средство заменяется буквально одним движением руки.
Прекрасный результат очистки
  • Двигатель с водяным охлаждением впечатляет своим особенно долгим сроком службы и высокой мощностью.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 230
Частота (Гц) 50
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Производительность (л/ч) макс. 420
Производительность по площади (м²/ч) 30
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Длина кабеля (м) 5
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 11,9
Вес (с упаковкой) (кг) 16,6
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 405 x 306 x 584

¹⁾Только аппарат, все пластиковые детали без принадлежностей. / ²⁾ Насадка Kärcher eco!Booster очищает на 50 % большую площадь при том же потреблении энергии и воды по сравнению со стандартной плоской струей (струйной трубкой). Подтверждено независимым испытательным институтом. / ³⁾ По сравнению с производительностью очистки стандартной плоской струи Kärcher (струйная трубка). Подтверждено независимым испытательным институтом.

Scope of supply

  • Пистолет высокого давления: Пистолет G 160 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Насадка eco!Booster
  • Шланг высокого давления: 8 м, PremiumFlex
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Всасывающий шланг
  • Сетка для принадлежностей
  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Система Plug ’n’ Clean
  • Телескопическая ручка
  • Двигатель с водяным охлаждением
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
