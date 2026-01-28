Минимойка высокого давления K 4 Compact UM

Очень удобна в транспортировке и хранении: минимойка высокого давления Karcher K 4 Compact UM с телескопической ручкой, рассчитанный на периодическое устранение загрязнений средней степени. В комплект поставки входит мощная щетка WB 150. Производительность по площади составляет 30 м²/ч.

На полке в шкафу или в багажнике автомобиля: компактный аппарат высокого давления класса K 4 поместится в любом месте. Минимойка Karcher K 4 Compact UM легка в транспортировке и обладает высокой производительностью, а ее алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения на колесах. Аппарат укомплектован мощной щеткой WB 150 для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени. К числу других элементов оснащения относятся ручка для переноски, пистолет Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, струйная трубка Vario Power, грязевая фреза и фильтр для воды. Шланг и кабель могут удобно храниться на передней панели аппарата. Минимойка K 4 Compact UM с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для периодического устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).

Особенности и преимущества
Минимойка высокого давления K 4 Compact UM: Компактный и легкий аппарат
Компактный и легкий аппарат
Простота транспортировки и гибкость в применении.
Минимойка высокого давления K 4 Compact UM: Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Минимойка высокого давления K 4 Compact UM: Работа с чистящими средствами
Работа с чистящими средствами
Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
  • Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации

Технические характеристики

Напряжение (В) 220 / 240
Частота (Гц) 50 / 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
Производительность (л/ч) 420
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,8
Цвет Желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,701
Вес (с упаковкой) (кг) 8
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 273 x 256 x 456

Scope of supply

  • Мощная щетка WB 150
  • Пистолет высокого давления: G 180 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"

Оснащение

  • Система Quick Connect на аппарате
  • Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
  • Телескопическая ручка
  • Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Для очистки садовой мебели и инструмента
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
  • Для очистки мотоциклов и скутеров
  • Для очистки небольших автомобилей
Принадлежности
Чистящее средство
