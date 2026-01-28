На полке в шкафу или в багажнике автомобиля: компактный аппарат высокого давления класса K 4 поместится в любом месте. Минимойка Karcher K 4 Compact UM легка в транспортировке и обладает высокой производительностью, а ее алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения на колесах. Аппарат укомплектован мощной щеткой WB 150 для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени. К числу других элементов оснащения относятся ручка для переноски, пистолет Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, струйная трубка Vario Power, грязевая фреза и фильтр для воды. Шланг и кабель могут удобно храниться на передней панели аппарата. Минимойка K 4 Compact UM с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для периодического устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).