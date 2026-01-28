Минимойка высокого давления K 4 Compact UM
Очень удобна в транспортировке и хранении: минимойка высокого давления Karcher K 4 Compact UM с телескопической ручкой, рассчитанный на периодическое устранение загрязнений средней степени. В комплект поставки входит мощная щетка WB 150. Производительность по площади составляет 30 м²/ч.
На полке в шкафу или в багажнике автомобиля: компактный аппарат высокого давления класса K 4 поместится в любом месте. Минимойка Karcher K 4 Compact UM легка в транспортировке и обладает высокой производительностью, а ее алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения на колесах. Аппарат укомплектован мощной щеткой WB 150 для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30 % времени. К числу других элементов оснащения относятся ручка для переноски, пистолет Quick Connect, 6-метровый шланг высокого давления, струйная трубка Vario Power, грязевая фреза и фильтр для воды. Шланг и кабель могут удобно храниться на передней панели аппарата. Минимойка K 4 Compact UM с производительностью по площади 30 м²/ч является идеальным решением для периодического устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).
Особенности и преимущества
Компактный и легкий аппаратПростота транспортировки и гибкость в применении.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Работа с чистящими средствамиВсасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Хранение аксессуаров на аппарате
- Удобное и компактное хранение аксессуаров.
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 / 240
|Частота (Гц)
|50 / 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 130 / 2 - макс. 13
|Производительность (л/ч)
|420
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,8
|Цвет
|Желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,701
|Вес (с упаковкой) (кг)
|8
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|273 x 256 x 456
Scope of supply
- Мощная щетка WB 150
- Пистолет высокого давления: G 180 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"
Оснащение
- Система Quick Connect на аппарате
- Подача моющего средства через: Всасывающий шланг
- Телескопическая ручка
- Встроеный фильтр тонкой очистки воды
Области применения
- Велосипеды
- Для очистки садовой мебели и инструмента
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Достаточное время работы для уборки в большой квартире.
- Для очистки мотоциклов и скутеров
- Для очистки небольших автомобилей