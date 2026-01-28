Aparat de spalat cu presiune K 4 Compact UM Limited Edition *EU

Ușor de transportat și rapid de depozitat: K 4 Compact UM cu mâner telescopic pentru utilizare ocazională pe murdărie moderată. Inclusiv WB 150 Power Brush. Performanță în suprafață de 30 m²/h.

Fie că este în portbagajul unei mașini sau pe un raft, datorită dimensiunilor sale compacte, mașina de spălat cu presiune K 4 Compact UM ajunge oriunde fără dificultate. K 4 Compact UM poate fi ușor transportat și depozitat rapid și oferă întreaga putere a unei spălătoare cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu reglabil pe înălțime asigură o înălțime convenabilă de tragere. Incl. WB 150 Power Brush pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă de înaltă presiune și presiune manuală a periei economisește energie, apă și până la 30% din timp. Alte detalii despre echipament: mâner de transport, pistol cu ​​declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lancea de pulverizare Vario Power (VPS), blaster și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi practic depozitate pe capacul frontal. K 4 Compact UM cu o suprafață de performanță de 30 m²/h este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).

Caracteristici si beneficii
Dispozitiv compact și ușor
Dispozitiv compact și ușor
Ușor de transportat pentru curățare flexibilă.
Mâner telescopic
Mâner telescopic
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și strâns din nou pentru depozitare.
Utilizare detergent
Utilizare detergent
Furtun integrat pentru absorbtie detergent Detergenții Karcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.
Depozitare integrată a accesoriilor pe dispozitiv
  • Depozitarea comodă și ergonomică ale accesoriilor

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 130 / 2 - max. 13
Debit transportat (l/h) 420
Temperatura de admisie (°C) max. 40
Putere (kW) 1,8
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 4,7
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 273 x 256 x 456

Scope of supply

  • Perie de spălat cu presiune WB 150
  • Pistol de presiune ridicată: G 180 Q
  • Lance Vario Power Jet
  • Lance cu jet rotativ
  • Furtun de presiune: 6 m
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Aplicarea detergentului: Furtun de aspirare
  • Mâner telescopic
  • Filtru fin de apă integrat
Domenii de intrebuintare
  • Biciclete
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru cuățarea autoturismelor.
