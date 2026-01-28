Fie că este în portbagajul unei mașini sau pe un raft, datorită dimensiunilor sale compacte, mașina de spălat cu presiune K 4 Compact UM ajunge oriunde fără dificultate. K 4 Compact UM poate fi ușor transportat și depozitat rapid și oferă întreaga putere a unei spălătoare cu presiune. În plus, mânerul telescopic din aluminiu reglabil pe înălțime asigură o înălțime convenabilă de tragere. Incl. WB 150 Power Brush pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă de înaltă presiune și presiune manuală a periei economisește energie, apă și până la 30% din timp. Alte detalii despre echipament: mâner de transport, pistol cu ​​declanșare Quick Connect, furtun de înaltă presiune de 6 metri, lancea de pulverizare Vario Power (VPS), blaster și filtru de apă. Furtunul de înaltă presiune și cablul pot fi practic depozitate pe capacul frontal. K 4 Compact UM cu o suprafață de performanță de 30 m²/h este ideal pentru curățarea ocazională a murdăriei moderate (mașini mici, garduri de grădină, biciclete etc.).